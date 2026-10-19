Resultado uai Saíram as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena 3022 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 1º e 2º sorteios: 49 – 40 – 15 – 41 – 10 – 31 15 – 05 – 48 – 07 – 29 – 03

2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Dupla Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

49 – 40 – 15 – 41 – 10 – 31

15 – 05 – 48 – 07 – 29 – 03

Resultado da Dupla Sena 3022 de hoje (19/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 8,5 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 8,5 milhões. O concurso anterior, 3021 (sexta-feira, 16/10), teve os dois sorteios sem acertador da sena — 1º: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 / 2º: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Dupla Sena 3022

1º Sorteio:

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

2º Sorteio:

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Dupla Sena

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.