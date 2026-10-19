Resultado
Saíram as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena 3022 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 1º e 2º sorteios: 49 – 40 – 15 – 41 – 10 – 31 15 – 05 – 48 – 07 – 29 – 03
- 2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
A Dupla Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
49 – 40 – 15 – 41 – 10 – 31
15 – 05 – 48 – 07 – 29 – 03
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 8,5 milhões. O concurso anterior, 3021 (sexta-feira, 16/10), teve os dois sorteios sem acertador da sena — 1º: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 / 2º: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].
Teve ganhador na Dupla Sena hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dupla Sena 3022
1º Sorteio:
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
2º Sorteio:
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Dupla Sena
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.