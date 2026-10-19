Resultado uai Saíram os números das sete colunas da Super Sete 912 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números por coluna: 5 – 8 – 2 – 9 – 3 – 7 – 2

2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

Os números sorteados foram: 5 – 8 – 2 – 9 – 3 – 7 – 2 . A Super Sete acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados por coluna

5 – 8 – 2 – 9 – 3 – 7 – 2

Resultado da Super Sete 912 de hoje (19/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 11,6 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 11,6 milhões. O concurso 911 (sexta-feira, 16/10) terminou sem acertador das sete colunas — os números foram C1:2 / C2:3 / C3:2 / C4:2 / C5:7 / C6:4 / C7:6.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].

Teve ganhador na Super Sete hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Super Sete 912

7 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Super Sete

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.