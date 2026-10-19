Resultado
Saíram os números das sete colunas da Super Sete 912 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Números por coluna: 5 – 8 – 2 – 9 – 3 – 7 – 2
- 2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
Os números sorteados foram: 5 – 8 – 2 – 9 – 3 – 7 – 2 . A Super Sete acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados por coluna
5 – 8 – 2 – 9 – 3 – 7 – 2
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 11,6 milhões. O concurso 911 (sexta-feira, 16/10) terminou sem acertador das sete colunas — os números foram C1:2 / C2:3 / C3:2 / C4:2 / C5:7 / C6:4 / C7:6.
A Super Sete acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ [A CONFIRMAR].
Teve ganhador na Super Sete hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Super Sete 912
- 7 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Super Sete
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.