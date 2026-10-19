Hoje
Dia de Sorte 1325 está marcado para domingo (18/10), às 11h, com prêmio estimado em R$ 270 mil após o concurso 1324 acumular.
- 1Prêmio estimado: R$ 270 mil, após ninguém acertar as sete dezenas do concurso 1324.
- 2Quando: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3Apostas: marque sete dezenas e um Mês da Sorte; jogo simples de R$ 2,50.
O Dia de Sorte 1326 sorteia R$ 450 mil nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 1325 de domingo (18/10) acumular mais uma vez sem acertador das sete dezenas. A modalidade tem uma particularidade exclusiva: além dos números, o apostador escolhe um Mês da Sorte — e quem acertar o mês leva R$ 2,50 fixos independente dos demais acertos.
Como apostar no Dia de Sorte 1326
No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe também um Mês da Sorte entre os 12 do calendário. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 2,50. São cinco faixas de premiação, além do bônus de R$ 2,50 para quem acertar o Mês da Sorte. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Quando e onde acompanhar o sorteio
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1326?
R$ 450 mil estimados para quem acertar as sete dezenas.
Quando acontece o sorteio do Dia de Sorte 1326?
Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O que é o Mês da Sorte?
Um elemento extra do jogo: você escolhe um dos 12 meses e, se o mês sorteado for o seu, ganha R$ 2,50 fixos — independente dos outros acertos.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.eria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.