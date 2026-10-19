Hoje uai Dia de Sorte 1325 está marcado para domingo (18/10), às 11h, com prêmio estimado em R$ 270 mil após o concurso 1324 acumular. 1 Prêmio estimado: R$ 270 mil, após ninguém acertar as sete dezenas do concurso 1324.

2 Quando: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: marque sete dezenas e um Mês da Sorte; jogo simples de R$ 2,50.

O Dia de Sorte 1326 sorteia R$ 450 mil nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 1325 de domingo (18/10) acumular mais uma vez sem acertador das sete dezenas. A modalidade tem uma particularidade exclusiva: além dos números, o apostador escolhe um Mês da Sorte — e quem acertar o mês leva R$ 2,50 fixos independente dos demais acertos.

Como apostar no Dia de Sorte 1326

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe também um Mês da Sorte entre os 12 do calendário. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 2,50. São cinco faixas de premiação, além do bônus de R$ 2,50 para quem acertar o Mês da Sorte. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1326?

R$ 450 mil estimados para quem acertar as sete dezenas.

Quando acontece o sorteio do Dia de Sorte 1326?

Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O que é o Mês da Sorte?

Um elemento extra do jogo: você escolhe um dos 12 meses e, se o mês sorteado for o seu, ganha R$ 2,50 fixos — independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.eria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.