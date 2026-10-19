Destaques uai Lotomania 2989 sorteia R$ 14 milhões nesta segunda-feira, 19/10 — sorteio às 21h, com a chance única de ganhar sem acertar nada. 1 R$ 14 milhões acumulados — prêmio cresceu após vários concursos seguidos sem acertador da faixa principal

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa

3 Única loteria da Caixa que premia quem não acertar nenhum dos 20 números sorteados

A Lotomania 2989 sorteia R$ 14 milhões nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio vem crescendo após vários concursos seguidos sem acertador da faixa principal. A modalidade tem uma mecânica exclusiva entre as loterias da Caixa: além das faixas tradicionais, quem não acertar nenhum dos 20 números sorteados também concorre a um prêmio — regra que não existe em nenhuma outra loteria do país.

Como apostar na Lotomania 2989

Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 do volante. A Caixa sorteia 20 dezenas, e o prêmio varia conforme quantos dos seus 50 números coincidem com os 20 sorteados. A aposta custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotomania

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotomania 2989?

R$ 14 milhões estimados para quem acertar as 20 dezenas.

Quando acontece o sorteio da Lotomania 2989?

Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

É verdade que posso ganhar sem acertar nada?

Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas concorre a um prêmio fixo — é uma faixa exclusiva da Lotomania.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.