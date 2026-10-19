Destaques uai Dupla Sena 3022 sorteia R$ 8,5 milhões nesta segunda-feira, 19/10 — dois sorteios no mesmo concurso, o dobro de chances. 1 R$ 8,5 milhões acumulados — os dois sorteios do concurso 3021 (sexta, 16/10) terminaram sem ganhadores na sena

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa

3 Única loteria da Caixa com dois sorteios por concurso — o mesmo bilhete participa das duas extrações

A Dupla Sena 3022 sorteia R$ 8,5 milhões nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou após o concurso 3021 (sexta-feira, 16/10) terminar com os dois sorteios sem nenhum acertador da faixa principal. A Dupla Sena é a única loteria da Caixa que realiza duas extrações por concurso — o apostador usa o mesmo bilhete nas duas e dobra as chances de acertar a sena com uma única aposta.

Como apostar na Dupla Sena 3022

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Quem acerta três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um dos sorteios leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Dupla Sena

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3022?

R$ 8,5 milhões estimados para quem acertar as seis dezenas em qualquer dos dois sorteios.

Quando acontece o sorteio da Dupla Sena 3022?

Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por que a Dupla Sena tem dois sorteios?

É o diferencial da modalidade — o mesmo bilhete participa de duas extrações por concurso, dobrando as chances de acertar sem precisar comprar dois jogos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.