Destaques uai Super Sete 912 sorteia R$ 11,6 milhões nesta segunda-feira, 19/10 — sete colunas, sete números, sorteio às 21h. 1 R$ 11,6 milhões acumulados — nenhuma aposta acertou as sete colunas no concurso 911 (sexta, 16/10)

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa

3 Mecânica única: o volante tem sete colunas com números de 0 a 9 — um sorteio por coluna

A Super Sete 912 sorteia R$ 11,6 milhões nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou após o concurso 911 (sexta-feira, 16/10) terminar sem nenhum acertador das sete colunas. A modalidade tem uma lógica diferente de todas as outras loterias da Caixa: o volante é dividido em sete colunas, e o apostador escolhe um número de 0 a 9 em cada coluna — a Caixa sorteia um número por coluna, e quem acertar todas as sete leva o prêmio principal.

Como apostar na Super Sete 912

Na Super Sete, o apostador preenche as sete colunas obrigatórias, podendo marcar mais de um número por coluna para aumentar as chances. A aposta mínima, com um número por coluna nas sete colunas, custa R$ 2,50. Quem acerta três, quatro, cinco, seis ou sete colunas leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Super Sete

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Super Sete 912?

R$ 11,6 milhões estimados para quem acertar as sete colunas.

Quando acontece o sorteio da Super Sete 912?

Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como funciona a mecânica de colunas da Super Sete?

O volante tem sete colunas com números de 0 a 9. Você escolhe um número por coluna e a Caixa sorteia um número por coluna — para ganhar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as sete.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.