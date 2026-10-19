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Lotofácil 3808 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira, 19/10 — sorteio às 21h, com 15 dezenas para entrar no dinheiro.
- 1 R$ 2 milhões em disputa — prêmio estimado para quem cravar as 15 dezenas de hoje
- 2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa
- 3 Cinco faixas de premiação — quem acerta 11 dezenas já leva R$ 7,00 por aposta ganhadora
A Lotofácil 3808 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio foi estabelecido após o concurso 3807 de domingo (18/10) — resultado a confirmar. A Lotofácil sorteia todos os dias exceto sábado, o que garante ao apostador uma nova chance praticamente toda noite.
Como apostar na Lotofácil 3808
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. São cinco faixas de premiação — quem acerta de 11 a 15 dezenas leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje. A Surpresinha gera o jogo automaticamente; a Teimosinha repete o mesmo bilhete por quantos concursos você quiser.
Quando e onde acompanhar o sorteio
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Lotofácil
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Lotofácil 3808?
R$ 2 milhões estimados para quem acertar as 15 dezenas.
Quando acontece o sorteio da Lotofácil 3808?
Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Quantas dezenas preciso acertar para ganhar?
A partir de 11 acertos já há premiação. Quem acerta 11 dezenas leva R$ 7,00 por aposta; 12 acertos, R$ 14,00; 13 acertos, R$ 35,00; 14 e 15 acertos têm valores rateados.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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