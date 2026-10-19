Destaques uai Quina 7146 sorteia R$ 51 milhões nesta segunda-feira, 19/10 — sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo. 1 R$ 51 milhões acumulados — prêmio cresceu após vários concursos seguidos sem acertador da quina

2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa

3 Quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva prêmio — são quatro faixas de premiação

A Quina 7146 sorteia R$ 51 milhões nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou ao longo de vários concursos seguidos sem acertador da faixa principal — quem cravar os cinco números esta noite entra para a história da modalidade.

Como apostar na Quina 7146

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. São quatro faixas de premiação — quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva algum prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje. A Teimosinha permite repetir o mesmo jogo por vários concursos seguidos.

Quando e onde acompanhar o sorteio

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Quina

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7146?

R$ 51 milhões estimados para quem acertar as cinco dezenas.

Quando acontece o sorteio da Quina 7146?

Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Como faço para resgatar o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com documento de identidade, CPF e comprovante original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.