Destaques
Quina 7146 sorteia R$ 51 milhões nesta segunda-feira, 19/10 — sorteio às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 1 R$ 51 milhões acumulados — prêmio cresceu após vários concursos seguidos sem acertador da quina
- 2 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa
- 3 Quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva prêmio — são quatro faixas de premiação
A Quina 7146 sorteia R$ 51 milhões nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou ao longo de vários concursos seguidos sem acertador da faixa principal — quem cravar os cinco números esta noite entra para a história da modalidade.
Como apostar na Quina 7146
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. São quatro faixas de premiação — quem acerta dois, três, quatro ou cinco números já leva algum prêmio. Aposte em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje. A Teimosinha permite repetir o mesmo jogo por vários concursos seguidos.
Quando e onde acompanhar o sorteio
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão ao vivo está disponível pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
Histórico completo de sorteios da Quina
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Quina 7146?
R$ 51 milhões estimados para quem acertar as cinco dezenas.
Quando acontece o sorteio da Quina 7146?
Nesta segunda-feira, 19/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta segunda-feira, nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Como faço para resgatar o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com documento de identidade, CPF e comprovante original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.