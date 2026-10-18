Resultado
Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1325 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas e Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial
- 2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 2 – 9 – 11 – 14 – 16 – 18 – 28 Mês da Sorte:Setembro. O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Dezenas: 2 – 9 – 11 – 14 – 16 – 18 – 28
Mês da Sorte: Setembro
O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
O Dia de Sorte acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 450 mil;
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 450 mil;
- 6 acertos: 20 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.367,35;
- 5 acertos: 975 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 12.354 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 43.242 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte</a>
Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>
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