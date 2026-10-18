Resultado uai Saíram as dezenas do Dia de Sorte 1325 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas e Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 2 – 9 – 11 – 14 – 16 – 18 – 28 Mês da Sorte:Setembro. O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Dezenas: 2 – 9 – 11 – 14 – 16 – 18 – 28

Mês da Sorte: Setembro

Resultado do Dia de Sorte 1325 de hoje (18/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 270 mil

O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 450 mil;

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 450 mil;

6 acertos: 20 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.367,35;

5 acertos: 975 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 12.354 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 43.242 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios do Dia de Sorte</a>

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>

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