Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3071 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3071

12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.

Resultado da Mega-Sena 3071 de hoje (18/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 170 milhões

O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena de hoje acumulou?

A Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 185 milhões.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

102 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.806,72.

7.381 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 1.339,55.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da Mega-Sena</a>

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.