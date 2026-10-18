Resultado
Saíram as dezenas e trevos da +Milionária 399 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas e trevos sorteados: [A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial
- 2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 36 – 43 – 42 – 49 – 40 – 46.. Trevos: 1 e 2. A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Dezenas e trevos sorteados — +Milionária 399
36 – 43 – 42 – 49 – 40 – 46.
Trevos da Sorte: 1 e 2.
O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A +Milionária acumulou?
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 27.269,65
- 4 acertos + 2 trevos: 77 apostas ganhadoras, R$ 2.335,06
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1126 apostas ganhadoras, R$ 159,68
- 3 acertos + 2 trevos: 1362 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 11769 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 10758 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 102330 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da +Milionária</a>
Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>
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