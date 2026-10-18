Resultado uai Saíram as dezenas e trevos da +Milionária 399 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas e trevos sorteados: [A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 36 – 43 – 42 – 49 – 40 – 46.. Trevos: 1 e 2. A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Dezenas e trevos sorteados — +Milionária 399

36 – 43 – 42 – 49 – 40 – 46.

Trevos da Sorte: 1 e 2.

Resultado da +Milionária 399 de hoje (18/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 106 milhões

O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária acumulou?

6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 27.269,65

20 apostas ganhadoras, R$ 27.269,65 4 acertos + 2 trevos: 77 apostas ganhadoras, R$ 2.335,06

77 apostas ganhadoras, R$ 2.335,06 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1126 apostas ganhadoras, R$ 159,68

1126 apostas ganhadoras, R$ 159,68 3 acertos + 2 trevos: 1362 apostas ganhadoras, R$ 50,00

1362 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 11769 apostas ganhadoras, R$ 24,00

11769 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 10758 apostas ganhadoras, R$ 12,00

10758 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 102330 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da +Milionária</a>

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.