Resultado uai Saíram as dezenas da Timemania 2456 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas e Time do Coração: [ 1 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 Time do Coração: ANAPOLIS/GO ] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 1 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70. Time do Coração:ANAPOLIS/GO. A Timemania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Dezenas sorteadas — Timemania 2456

Dezenas: 1 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70

Time do Coração: ANAPOLIS/GO

Resultado da Timemania 2456 de hoje (18/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 21 milhões

O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 21,3 milhões;

Teve ganhador na Timemania hoje?

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 55.926,23;

5 acertos: 129 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.858,01;

4 acertos: 2.557 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 26.349 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 7.217 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Quem acertou o Time do Coração recebe R$ 8,50 fixos, independente dos demais acertos.

<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da Timemania</a>

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.