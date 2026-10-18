Resultado uai Saíram as dezenas da Lotofácil 3807 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.. A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3807

01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.

Resultado da Lotofácil de hoje: três apostas vencedoras do PR e SP levam o prêmio pra casa, confira as cidades dos vencedores

O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil de hoje acumulou?

A Lotofácil de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Três apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 445.386,24, sendo uma aposta de Porecatu (PR), uma aposta de Caçapava (SP) e uma aposta de Mirante do Paranapanema (SP).

341 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.173,70;

10.878 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00;

115.002 apostas obtiveram 12 acertos e receberão R$ 14,00;

Por fim, 548.026 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7,00.

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da Lotofácil</a>

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.