Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7145 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [01 – 06 – 52 – 62 – 69.] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 52 – 62 – 69.. A Quina acumulou? Sim

Números sorteados

01 – 06 – 52 – 62 – 69.

Resultado da Quina 7145 de hoje (18/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 50 milhões

O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

Teve ganhador na Quina hoje?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 51 milhões.

161.604 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 5,49.

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas;

62 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 15.040,98;

5.777 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 153,73;

Como resgatar

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da Quina</a>

Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.teria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.