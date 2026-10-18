Resultado
Saíram as dezenas da Quina 7145 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [01 – 06 – 52 – 62 – 69.] — preencha após apuração oficial
- 2 Sorteio realizado neste domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 52 – 62 – 69.. A Quina acumulou? Sim
Números sorteados
01 – 06 – 52 – 62 – 69.
O sorteio foi realizado neste domingo (18/10), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
Teve ganhador na Quina hoje?
A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 51 milhões.
161.604 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 5,49.
Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas;
62 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 15.040,98;
5.777 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 153,73;
Como resgatar
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.
<a href=”https://loterias.caixa.gov.br/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Histórico completo de sorteios da Quina</a>
Fonte oficial: <a href=”https://loterias.caixa.gov.br” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>loterias.caixa.gov.br</a>
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.teria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.