Hoje
Dia de Sorte 1325 está marcado para domingo (18/10), às 11h, com prêmio estimado em R$ 270 mil após o concurso 1324 acumular.
- 1Prêmio estimado: R$ 270 mil, após ninguém acertar as sete dezenas do concurso 1324.
- 2Quando: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3Apostas: marque sete dezenas e um Mês da Sorte; jogo simples de R$ 2,50.
O Dia de Sorte 1325 será realizado no domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, com prêmio estimado em R$ 270 mil. No concurso anterior, de sexta-feira (16/10), nenhuma aposta acertou as sete dezenas, e o prêmio acumulou.
Quando acompanhar o sorteio?
A extração está prevista para 11h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa.
Qual foi o resultado do Dia de Sorte 1324?
Os números sorteados em 16/10 foram 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29. O Mês da Sorte foi Março. Sem apostas com sete acertos, a premiação principal acumulou para R$ 270 mil estimados.
Como funciona a aposta?
O jogador escolhe de 7 a 15 números entre 31, além de um dos 12 meses do ano. A aposta simples custa R$ 2,50. Acertar o mês é uma premiação independente dos acertos numéricos; não é necessário acertá-lo para ganhar o prêmio de sete dezenas.
Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.
Faixas de premiação
|Faixa
|Prêmio
|7 números
|Principal, estimado em R$ 270 mil
|6 números
|Valor variável
|5 números
|R$ 25,00
|4 números
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|R$ 2,50
Últimos concursos do Dia de Sorte
- 1324 (16/10): 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29 | Março.
- 1323 (15/10): 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Março; uma aposta ganhou R$ 462.533,46.
- 1322 (14/10): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Outubro.
- 1321 (13/10): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Fevereiro.
O que você precisa saber
Qual o prêmio do Dia de Sorte 1325? R$ 270 mil estimados.
É necessário acertar o Mês da Sorte para levar o prêmio principal? Não; as sete dezenas definem o prêmio principal.
Quanto custa jogar? R$ 2,50 na aposta mínima.
Veja informações oficiais no portal do Dia de Sorte.
Como resgatar os prêmios
Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.