Hoje uai Dia de Sorte 1325 está marcado para domingo (18/10), às 11h, com prêmio estimado em R$ 270 mil após o concurso 1324 acumular. 1 Prêmio estimado: R$ 270 mil, após ninguém acertar as sete dezenas do concurso 1324.

2 Quando: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: marque sete dezenas e um Mês da Sorte; jogo simples de R$ 2,50.

O Dia de Sorte 1325 será realizado no domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, com prêmio estimado em R$ 270 mil. No concurso anterior, de sexta-feira (16/10), nenhuma aposta acertou as sete dezenas, e o prêmio acumulou.

Quando acompanhar o sorteio?

A extração está prevista para 11h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa.

Qual foi o resultado do Dia de Sorte 1324?

Os números sorteados em 16/10 foram 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29. O Mês da Sorte foi Março. Sem apostas com sete acertos, a premiação principal acumulou para R$ 270 mil estimados.

Como funciona a aposta?

O jogador escolhe de 7 a 15 números entre 31, além de um dos 12 meses do ano. A aposta simples custa R$ 2,50. Acertar o mês é uma premiação independente dos acertos numéricos; não é necessário acertá-lo para ganhar o prêmio de sete dezenas.

Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.

Faixas de premiação

Faixa Prêmio 7 números Principal, estimado em R$ 270 mil 6 números Valor variável 5 números R$ 25,00 4 números R$ 5,00 Mês da Sorte R$ 2,50

Últimos concursos do Dia de Sorte

1324 (16/10): 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29 | Março.

10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29 | Março. 1323 (15/10): 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Março; uma aposta ganhou R$ 462.533,46.

02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Março; uma aposta ganhou R$ 462.533,46. 1322 (14/10): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Outubro.

02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Outubro. 1321 (13/10): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Fevereiro.

O que você precisa saber

Qual o prêmio do Dia de Sorte 1325? R$ 270 mil estimados.

É necessário acertar o Mês da Sorte para levar o prêmio principal? Não; as sete dezenas definem o prêmio principal.

Quanto custa jogar? R$ 2,50 na aposta mínima.

Veja informações oficiais no portal do Dia de Sorte.

Como resgatar os prêmios

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.