Hoje uai Mega-Sena 3071 tem prêmio acumulado estimado em R$ 170 milhões para domingo (18/10), às 11h, após ninguém acertar o concurso 3070. 1 Prêmio acumulado: R$ 170 milhões após o sorteio de quarta-feira (14/10) terminar sem ganhadores da sena.

2 Quando e onde: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: jogo simples de R$ 6,00; prazo das apostas comuns até 22h de sábado (17/10).

A Mega-Sena 3071 será sorteada no domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, com prêmio estimado em R$ 170 milhões. A programação especial substituiu a extração habitual de quinta-feira, após a realização do concurso anterior na quarta-feira (14/10).

Quando e onde acontecerá o sorteio?

A extração será realizada às 11h de domingo, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, com transmissão pelos canais da Caixa.

Quais foram as dezenas da Mega-Sena 3070?

19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60.

Nenhuma aposta acertou a sena. Na faixa de cinco acertos, 91 bilhetes foram premiados com R$ 52.767,96 cada; 7.384 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 1.071,93 cada.

Como apostar na Mega-Sena?

O jogador pode escolher 6 a 20 números entre 60 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 6,00 e oferece uma chance em 50.063.860 de acertar a sena. Também há premiação para cinco e quatro acertos.

Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.

Faixas de premiação

Acertos Categoria 6 Sena, prêmio principal estimado em R$ 170 milhões 5 Quina, valor variável 4 Quadra, valor variável

Últimos resultados da Mega-Sena

3070 (14/10): 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60.

19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60. 3069 (11/10): 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57.

05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57. 3068 (08/10): 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57.

07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57. 3067 (06/10): 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52.

01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52. 3066 (03/10): 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48.

O que você precisa saber

Qual o prêmio da Mega-Sena 3071? R$ 170 milhões estimados.

Quando será a extração? Domingo (18/10), às 11h.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas? O prêmio principal acumula para o próximo concurso, segundo as regras de distribuição.

Consulte a Mega-Sena no portal oficial da Caixa.

Como resgatar os prêmios

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.