Hoje uai Lotofácil 3807 oferece prêmio estimado em R$ 2 milhões no domingo (18/10), às 11h, após dois bilhetes ganharem no concurso 3806. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões; o concurso 3806 teve dois ganhadores na Bahia.

2 Sorteio: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha de 15 a 20 dezenas; aposta simples de R$ 3,50 e prazo especial de domingo.

A Lotofácil 3807 tem sorteio previsto para domingo, 18 de outubro, às 11h, com prêmio principal estimado em R$ 2 milhões. O concurso anterior, realizado em 16/10, premiou duas apostas feitas na Bahia.

Quando será o sorteio da Lotofácil 3807?

A extração está programada para 11h de domingo, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Quais foram as dezenas do concurso 3806?

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

Duas apostas acertaram as 15 dezenas, uma em João Dourado (BA) e outra em Salvador (BA). Cada bilhete ganhou R$ 806.564,34. A premiação da faixa de 14 acertos foi de R$ 2.642,48 para cada uma das 128 apostas vencedoras.

Como jogar na Lotofácil?

O participante escolhe 15 a 20 números entre 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3,50; a probabilidade de acertar as 15 dezenas com esse jogo é de 1 em 3.268.760. Há prêmios para 11 a 15 acertos.

Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.

Faixas de premiação

Acertos Pagamento 15 Prêmio principal variável; estimativa de R$ 2 milhões 14 Prêmio variável, rateado 13 R$ 35,00 12 R$ 14,00 11 R$ 7,00

Últimos resultados da Lotofácil

3806 (16/10): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25. 3805 (15/10): 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25. 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25.

O que você precisa saber

Qual o prêmio do concurso 3807? R$ 2 milhões estimados.

Quando será o sorteio? Domingo (18/10), às 11h.

Qual o preço da aposta mínima? R$ 3,50.

Consulte o resultado oficial da Lotofácil.

Como resgatar os prêmios

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.