Hoje uai Quina 7145 tem prêmio estimado em R$ 50 milhões para domingo (18/10), às 11h, após o concurso 7144 acumular. 1 Prêmio estimado: R$ 50 milhões, após nenhuma aposta acertar os cinco números do concurso 7144.

2 Quando e onde: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: jogo simples de R$ 3,00; prazo regular especial encerrado às 22h de sábado (17/10).

A Quina 7145 está programada para domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. O valor aumentou após o concurso 7144 terminar sem ganhadores na faixa de cinco acertos.

Quando será o sorteio da Quina 7145?

A extração está prevista para as 11h de domingo (18/10), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite os sorteios em seu canal oficial no YouTube.

Qual foi o resultado da Quina 7144?

No concurso de sexta-feira (16/10), as dezenas foram 12 – 32 – 43 – 70 – 75. Sem apostas com cinco acertos, a estimativa divulgada para o concurso seguinte chegou a cerca de R$ 50 milhões.

Como apostar e qual é o prazo?

O jogador escolhe de 5 a 15 números entre 80. O bilhete mínimo custa R$ 3,00, e são premiados jogos com 2, 3, 4 ou 5 acertos. As apostas são registradas em lotéricas ou pelo portal Loterias Online.

Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.

Faixas de premiação

Acertos Categoria 5 Quina, prêmio principal 4 Quadra, prêmio variável 3 Terno, prêmio variável 2 Duque, prêmio variável

Últimos concursos da Quina

7144 (16/10): 12 – 32 – 43 – 70 – 75.

12 – 32 – 43 – 70 – 75. 7143 (15/10): 10 – 27 – 31 – 66 – 80.

10 – 27 – 31 – 66 – 80. 7142 (14/10): 05 – 33 – 34 – 48 – 58.

05 – 33 – 34 – 48 – 58. 7141 (13/10): 01 – 18 – 19 – 33 – 56.

O que você precisa saber

Qual o prêmio da Quina 7145? Cerca de R$ 50 milhões.

Quando será o sorteio? Domingo, 18/10, às 11h.

Quanto custa apostar? R$ 3,00 a aposta mínima.

Confira o resultado após a extração no site oficial da Quina.

Como resgatar os prêmios

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.