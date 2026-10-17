Hoje
Quina 7145 tem prêmio estimado em R$ 50 milhões para domingo (18/10), às 11h, após o concurso 7144 acumular.
- 1Prêmio estimado: R$ 50 milhões, após nenhuma aposta acertar os cinco números do concurso 7144.
- 2Quando e onde: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3Apostas: jogo simples de R$ 3,00; prazo regular especial encerrado às 22h de sábado (17/10).
A Quina 7145 está programada para domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. O valor aumentou após o concurso 7144 terminar sem ganhadores na faixa de cinco acertos.
Quando será o sorteio da Quina 7145?
A extração está prevista para as 11h de domingo (18/10), no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite os sorteios em seu canal oficial no YouTube.
Qual foi o resultado da Quina 7144?
No concurso de sexta-feira (16/10), as dezenas foram 12 – 32 – 43 – 70 – 75. Sem apostas com cinco acertos, a estimativa divulgada para o concurso seguinte chegou a cerca de R$ 50 milhões.
Como apostar e qual é o prazo?
O jogador escolhe de 5 a 15 números entre 80. O bilhete mínimo custa R$ 3,00, e são premiados jogos com 2, 3, 4 ou 5 acertos. As apostas são registradas em lotéricas ou pelo portal Loterias Online.
Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.
Faixas de premiação
|Acertos
|Categoria
|5
|Quina, prêmio principal
|4
|Quadra, prêmio variável
|3
|Terno, prêmio variável
|2
|Duque, prêmio variável
Últimos concursos da Quina
- 7144 (16/10): 12 – 32 – 43 – 70 – 75.
- 7143 (15/10): 10 – 27 – 31 – 66 – 80.
- 7142 (14/10): 05 – 33 – 34 – 48 – 58.
- 7141 (13/10): 01 – 18 – 19 – 33 – 56.
O que você precisa saber
Qual o prêmio da Quina 7145? Cerca de R$ 50 milhões.
Quando será o sorteio? Domingo, 18/10, às 11h.
Quanto custa apostar? R$ 3,00 a aposta mínima.
Confira o resultado após a extração no site oficial da Quina.
Como resgatar os prêmios
Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.