Resultado uai Lotofácil 3806 teve duas apostas vencedoras na sexta-feira (16/10), uma em João Dourado e outra em Salvador, ambas na Bahia; cada uma ganhou R$ 806.564,34. 1 Resultado: 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

2 Ganhadores: duas apostas da Bahia, em João Dourado e Salvador, com R$ 806.564,34 cada.

3 Próximo sorteio: Lotofácil 3807, domingo (18/10), às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

O resultado da Lotofácil 3806, sorteada na sexta-feira, 16 de outubro de 2026, trouxe dois ganhadores na faixa principal. As apostas foram registradas em João Dourado (BA) e Salvador (BA), e cada bilhete premiado receberá R$ 806.564,34.

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3806?

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, na noite de sexta-feira (16/10).

A Lotofácil 3806 acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram a premiação principal. Ambas são da Bahia: uma de João Dourado e outra de Salvador. O prêmio individual foi de R$ 806.564,34.

Rateio completo do concurso 3806

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos 2 R$ 806.564,34 14 acertos 128 R$ 2.642,48 13 acertos 6.346 R$ 35,00 12 acertos 85.921 R$ 14,00 11 acertos 499.520 R$ 7,00

Quando será o próximo sorteio?

A Lotofácil 3807 está marcada para domingo, 18 de outubro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Últimos resultados da Lotofácil

3806 (16/10): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25. 3805 (15/10): 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25. 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25.

01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25. 3803 (13/10): 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

O que você precisa saber

Quais cidades tiveram ganhadores? João Dourado e Salvador, ambas na Bahia.

Quanto cada aposta ganhou? R$ 806.564,34.

A Lotofácil 3806 acumulou? Não.

Quantas apostas acertaram 14 números? 128, com prêmio de R$ 2.642,48 cada.

Confira os resultados oficiais da Lotofácil na Caixa.

Como resgatar os prêmios

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.