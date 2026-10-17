Resultado
Lotofácil 3806 teve duas apostas vencedoras na sexta-feira (16/10), uma em João Dourado e outra em Salvador, ambas na Bahia; cada uma ganhou R$ 806.564,34.
- 1Resultado: 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.
- 2Ganhadores: duas apostas da Bahia, em João Dourado e Salvador, com R$ 806.564,34 cada.
- 3Próximo sorteio: Lotofácil 3807, domingo (18/10), às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
O resultado da Lotofácil 3806, sorteada na sexta-feira, 16 de outubro de 2026, trouxe dois ganhadores na faixa principal. As apostas foram registradas em João Dourado (BA) e Salvador (BA), e cada bilhete premiado receberá R$ 806.564,34.
Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3806?
04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.
O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, na noite de sexta-feira (16/10).
A Lotofácil 3806 acumulou?
Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram a premiação principal. Ambas são da Bahia: uma de João Dourado e outra de Salvador. O prêmio individual foi de R$ 806.564,34.
Rateio completo do concurso 3806
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 806.564,34
|14 acertos
|128
|R$ 2.642,48
|13 acertos
|6.346
|R$ 35,00
|12 acertos
|85.921
|R$ 14,00
|11 acertos
|499.520
|R$ 7,00
Quando será o próximo sorteio?
A Lotofácil 3807 está marcada para domingo, 18 de outubro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Últimos resultados da Lotofácil
- 3806 (16/10): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.
- 3805 (15/10): 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25.
- 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25.
- 3803 (13/10): 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.
O que você precisa saber
Quais cidades tiveram ganhadores? João Dourado e Salvador, ambas na Bahia.
Quanto cada aposta ganhou? R$ 806.564,34.
A Lotofácil 3806 acumulou? Não.
Quantas apostas acertaram 14 números? 128, com prêmio de R$ 2.642,48 cada.
Confira os resultados oficiais da Lotofácil na Caixa.
Como resgatar os prêmios
Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.