Hoje
Dia de Sorte 1324 sorteia R$ 100 mil nesta sexta (16/10). O prêmio é uma nova estimativa, após o concurso 1323 ter um ganhador de sete dezenas.
- 1 Prêmio estimado: R$ 100 mil; o concurso 1323 teve uma aposta vencedora de R$ 462.533,46.
- 2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Como apostar: sete dezenas e um Mês da Sorte por R$ 2,50; apostas até as 20h.
O Dia de Sorte 1324 será sorteado nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 100 mil. O valor não corresponde a novo acúmulo: o concurso 1323, realizado na quinta-feira (15/10), teve uma aposta vencedora da faixa principal.
Quando é o sorteio e como acompanhar
O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.
Por que o prêmio do Dia de Sorte voltou para R$ 100 mil?
No concurso 1323, as dezenas sorteadas foram 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31, com Março como Mês da Sorte. Uma aposta acertou as sete dezenas e ganhou R$ 462.533,46. O rateio foi:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|1
|R$ 462.533,46
|6 acertos
|25
|R$ 3.064,16
|5 acertos
|1.033
|R$ 25,00
|4 acertos
|13.779
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|44.950
|R$ 2,50
Como apostar no Dia de Sorte
O apostador marca de 7 a 15 números entre 31 disponíveis e escolhe um entre os 12 meses. São sorteadas sete dezenas e um Mês da Sorte. Para receber o prêmio principal basta acertar as sete dezenas; o mês é uma premiação independente. A aposta mínima custa R$ 2,50.
Faixas de premiação
|Categoria
|Prêmio
|7 acertos
|Variável; prêmio principal
|6 acertos
|Variável
|5 acertos
|R$ 25,00
|4 acertos
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|R$ 2,50
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.
Últimos concursos do Dia de Sorte
- 1323 (15/10): 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Mês: Março — 1 ganhador.
- 1322 (14/10): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Mês: Outubro — acumulou.
- 1321 (13/10): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Mês: Fevereiro — acumulou.
- 1320 (11/10): 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 | Mês: Novembro — 1 ganhador.
- 1319 (09/10): 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 | Mês: Janeiro.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1324? R$ 100 mil estimados.
O concurso 1323 acumulou? Não. Uma aposta acertou sete dezenas e ganhou R$ 462.533,46.
Quando será o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.
Preciso acertar o Mês da Sorte para ganhar o prêmio principal? Não; o mês é independente.
Quanto custa a aposta? R$ 2,50.
Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.orma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.