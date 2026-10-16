Hoje uai Dia de Sorte 1324 sorteia R$ 100 mil nesta sexta (16/10). O prêmio é uma nova estimativa, após o concurso 1323 ter um ganhador de sete dezenas. 1 Prêmio estimado: R$ 100 mil; o concurso 1323 teve uma aposta vencedora de R$ 462.533,46.

2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: sete dezenas e um Mês da Sorte por R$ 2,50; apostas até as 20h.

O Dia de Sorte 1324 será sorteado nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 100 mil. O valor não corresponde a novo acúmulo: o concurso 1323, realizado na quinta-feira (15/10), teve uma aposta vencedora da faixa principal.

Quando é o sorteio e como acompanhar

O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.

Por que o prêmio do Dia de Sorte voltou para R$ 100 mil?

No concurso 1323, as dezenas sorteadas foram 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31, com Março como Mês da Sorte. Uma aposta acertou as sete dezenas e ganhou R$ 462.533,46. O rateio foi:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 7 acertos 1 R$ 462.533,46 6 acertos 25 R$ 3.064,16 5 acertos 1.033 R$ 25,00 4 acertos 13.779 R$ 5,00 Mês da Sorte 44.950 R$ 2,50

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador marca de 7 a 15 números entre 31 disponíveis e escolhe um entre os 12 meses. São sorteadas sete dezenas e um Mês da Sorte. Para receber o prêmio principal basta acertar as sete dezenas; o mês é uma premiação independente. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Faixas de premiação

Categoria Prêmio 7 acertos Variável; prêmio principal 6 acertos Variável 5 acertos R$ 25,00 4 acertos R$ 5,00 Mês da Sorte R$ 2,50

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Últimos concursos do Dia de Sorte

1323 (15/10): 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Mês: Março — 1 ganhador.

02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Mês: — 1 ganhador. 1322 (14/10): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Mês: Outubro — acumulou.

02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Mês: — acumulou. 1321 (13/10): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Mês: Fevereiro — acumulou.

01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Mês: — acumulou. 1320 (11/10): 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 | Mês: Novembro — 1 ganhador.

02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 | Mês: — 1 ganhador. 1319 (09/10): 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 | Mês: Janeiro.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1324? R$ 100 mil estimados.

O concurso 1323 acumulou? Não. Uma aposta acertou sete dezenas e ganhou R$ 462.533,46.

Quando será o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

Preciso acertar o Mês da Sorte para ganhar o prêmio principal? Não; o mês é independente.

Quanto custa a aposta? R$ 2,50.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.orma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.