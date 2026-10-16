Hoje uai Lotofácil 3806 terá prêmio estimado em R$ 2 milhões nesta sexta (16/10), após dois bilhetes acertarem as 15 dezenas do concurso 3805. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões; o concurso 3805 teve vencedores em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB).

2 Sorteio: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: aposta mínima de R$ 3,50, até as 20h nas lotéricas ou nos canais digitais da Caixa.

A Lotofácil 3806 será sorteada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A faixa principal foi paga no concurso 3805, na quinta (15/10), quando duas apostas acertaram os 15 números.

Os bilhetes vencedores foram registrados em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), com prêmio de R$ 2.059.240,91 cada.

Quando é o sorteio e como acompanhar

O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.

Por que o prêmio da Lotofácil voltou para R$ 2 milhões?

O concurso 3805 teve dois vencedores na faixa de 15 acertos, portanto não acumulou. As dezenas foram 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25. A estimativa para o novo concurso é de R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

O apostador escolhe de 15 a 20 dezenas entre 25 disponíveis. A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 3,50. São premiadas apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

Faixas de premiação

Acertos Tipo de prêmio 15 Variável; prêmio principal 14 Variável conforme arrecadação e ganhadores 13 R$ 35,00 12 R$ 14,00 11 R$ 7,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Últimos concursos da Lotofácil

3805 (15/10): 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 — duas apostas com 15 acertos.

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 — duas apostas com 15 acertos. 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou.

01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou. 3803 (13/10): 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.

03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23. 3802 (11/10): 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24. 3801 (09/10): 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3806? R$ 2 milhões estimados.

O concurso 3805 acumulou? Não; duas apostas venceram em Porto Acre e João Pessoa.

Quando é o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

Até que horas posso apostar? Até as 20h.

A partir de quantos acertos há premiação? A partir de 11.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.