Hoje
A Quina 7144 sorteia R$ 40 milhões nesta sexta-feira (16/10), às 21h, após o concurso 7143 terminar sem vencedores dos cinco números.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 40 milhões, após a Quina 7143 não registrar acertadores da faixa principal.
- 2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Como apostar: aposta simples de R$ 3,00, com registros até as 20h nas casas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.
A Quina 7144 será sorteada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio principal estimado em R$ 40 milhões. Na quinta (15/10), o concurso 7143 terminou sem vencedores das cinco dezenas, provocando novo acúmulo.
Quando é o sorteio e como acompanhar
O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.
Por que o prêmio chegou a R$ 40 milhões?
A Quina 7143 sorteou 10 – 27 – 31 – 66 – 80, sem acertador das cinco dezenas. O rateio da extração anterior foi:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|0
|Acumulou
|4 acertos
|84
|R$ 8.864,45
|3 acertos
|5.812
|R$ 122,01
|2 acertos
|154.492
|R$ 4,59
A estimativa anunciada para o concurso 7144 é de R$ 40 milhões. Evite classificar o valor como recorde histórico sem comparação documentada com os sorteios especiais da Quina.
Como apostar na Quina
Escolha de 5 a 15 números entre 80 disponíveis. A Caixa sorteia cinco dezenas e paga prêmios a quem acerta dois, três, quatro ou cinco números. A aposta simples custa R$ 3,00 e pode ser feita até as 20h.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.
Últimos concursos da Quina
- 7143 (15/10): 10 – 27 – 31 – 66 – 80 — acumulou.
- 7142 (14/10): 05 – 33 – 34 – 48 – 58 — acumulou.
- 7141 (13/10): 01 – 18 – 19 – 33 – 56 — acumulou.
- 7140 (11/10): 05 – 28 – 45 – 57 – 59 — acumulou.
- 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68 — acumulou.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7144? R$ 40 milhões estimados.
Quando é o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.
Quais foram as dezenas da Quina 7143? 10 – 27 – 31 – 66 – 80.
Até que horas posso apostar? Até as 20h desta sexta-feira.
Onde apostar? Em lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.
Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.