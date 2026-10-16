Hoje uai A Quina 7144 sorteia R$ 40 milhões nesta sexta-feira (16/10), às 21h, após o concurso 7143 terminar sem vencedores dos cinco números. 1 Prêmio acumulado: R$ 40 milhões, após a Quina 7143 não registrar acertadores da faixa principal.

2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: aposta simples de R$ 3,00, com registros até as 20h nas casas lotéricas ou pelo aposta simples de R$ 3,00, com registros até as 20h nas casas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

A Quina 7144 será sorteada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio principal estimado em R$ 40 milhões. Na quinta (15/10), o concurso 7143 terminou sem vencedores das cinco dezenas, provocando novo acúmulo.

Quando é o sorteio e como acompanhar

O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.

Por que o prêmio chegou a R$ 40 milhões?

A Quina 7143 sorteou 10 – 27 – 31 – 66 – 80, sem acertador das cinco dezenas. O rateio da extração anterior foi:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos 0 Acumulou 4 acertos 84 R$ 8.864,45 3 acertos 5.812 R$ 122,01 2 acertos 154.492 R$ 4,59

A estimativa anunciada para o concurso 7144 é de R$ 40 milhões. Evite classificar o valor como recorde histórico sem comparação documentada com os sorteios especiais da Quina.

Como apostar na Quina

Escolha de 5 a 15 números entre 80 disponíveis. A Caixa sorteia cinco dezenas e paga prêmios a quem acerta dois, três, quatro ou cinco números. A aposta simples custa R$ 3,00 e pode ser feita até as 20h.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Últimos concursos da Quina

7143 (15/10): 10 – 27 – 31 – 66 – 80 — acumulou.

10 – 27 – 31 – 66 – 80 — acumulou. 7142 (14/10): 05 – 33 – 34 – 48 – 58 — acumulou.

05 – 33 – 34 – 48 – 58 — acumulou. 7141 (13/10): 01 – 18 – 19 – 33 – 56 — acumulou.

01 – 18 – 19 – 33 – 56 — acumulou. 7140 (11/10): 05 – 28 – 45 – 57 – 59 — acumulou.

05 – 28 – 45 – 57 – 59 — acumulou. 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68 — acumulou.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7144? R$ 40 milhões estimados.

Quando é o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

Quais foram as dezenas da Quina 7143? 10 – 27 – 31 – 66 – 80.

Até que horas posso apostar? Até as 20h desta sexta-feira.

Onde apostar? Em lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.