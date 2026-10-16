Hoje
Lotomania 2988 tem prêmio acumulado de R$ 13 milhões nesta sexta (16/10), após ninguém acertar os 20 números no concurso 2987.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 13 milhões após o concurso 2987 não ter ganhadores de 20 acertos nem de zero acertos.
- 2 Sorteio: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Como apostar: marque 50 números entre 00 e 99 por R$ 3,00; apostas até as 20h.
A Lotomania 2988 será sorteada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio principal estimado em R$ 13 milhões. O concurso anterior, 2987, não teve ganhadores de 20 acertos e acumulou.
Quando é o sorteio e como acompanhar
O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.
Por que a Lotomania acumulou?
As 20 dezenas do concurso 2987, de quarta-feira (14/10), foram 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99.
O rateio foi:
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|20 acertos
|0
|Acumulou
|19 acertos
|6
|R$ 65.953,91
|18 acertos
|95
|R$ 2.603,44
|17 acertos
|955
|R$ 258,98
|16 acertos
|5.300
|R$ 46,66
|15 acertos
|23.297
|R$ 10,61
|0 acertos
|0
|Sem ganhadores
Como apostar na Lotomania
É preciso marcar exatamente 50 números entre os 100 disponíveis. A Caixa sorteia 20 números, e ganham apostas que acertam de 15 a 20 dezenas ou nenhuma das 20. A aposta custa R$ 3,00.
Faixas de premiação
O prêmio principal é destinado aos 20 acertos. As demais faixas contemplam 19, 18, 17, 16, 15 e zero acertos. Os pagamentos variam segundo o rateio de cada concurso.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.
Últimos concursos da Lotomania
- 2987 (14/10): 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99 — acumulou.
- 2986 (09/10): 07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98 — acumulou.
- 2985 (07/10): 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79.
O que você precisa saber
Quanto paga a Lotomania 2988? Estimativa de R$ 13 milhões.
Quando será o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.
A Lotomania 2987 acumulou? Sim, sem ganhadores de 20 acertos.
Quem não acerta nenhuma dezena ganha? Sim, existe uma faixa para zero acertos.
Quanto custa jogar? R$ 3,00.
Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.