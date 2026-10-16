Hoje uai Lotomania 2988 tem prêmio acumulado de R$ 13 milhões nesta sexta (16/10), após ninguém acertar os 20 números no concurso 2987. 1 Prêmio acumulado: R$ 13 milhões após o concurso 2987 não ter ganhadores de 20 acertos nem de zero acertos.

2 Sorteio: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: marque 50 números entre 00 e 99 por R$ 3,00; apostas até as 20h.

A Lotomania 2988 será sorteada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio principal estimado em R$ 13 milhões. O concurso anterior, 2987, não teve ganhadores de 20 acertos e acumulou.

Quando é o sorteio e como acompanhar

O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.

Por que a Lotomania acumulou?

As 20 dezenas do concurso 2987, de quarta-feira (14/10), foram 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99.

O rateio foi:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 20 acertos 0 Acumulou 19 acertos 6 R$ 65.953,91 18 acertos 95 R$ 2.603,44 17 acertos 955 R$ 258,98 16 acertos 5.300 R$ 46,66 15 acertos 23.297 R$ 10,61 0 acertos 0 Sem ganhadores

Como apostar na Lotomania

É preciso marcar exatamente 50 números entre os 100 disponíveis. A Caixa sorteia 20 números, e ganham apostas que acertam de 15 a 20 dezenas ou nenhuma das 20. A aposta custa R$ 3,00.

Faixas de premiação

O prêmio principal é destinado aos 20 acertos. As demais faixas contemplam 19, 18, 17, 16, 15 e zero acertos. Os pagamentos variam segundo o rateio de cada concurso.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Últimos concursos da Lotomania

2987 (14/10): 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99 — acumulou.

07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99 — acumulou. 2986 (09/10): 07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98 — acumulou.

07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98 — acumulou. 2985 (07/10): 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79.

O que você precisa saber

Quanto paga a Lotomania 2988? Estimativa de R$ 13 milhões.

Quando será o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

A Lotomania 2987 acumulou? Sim, sem ganhadores de 20 acertos.

Quem não acerta nenhuma dezena ganha? Sim, existe uma faixa para zero acertos.

Quanto custa jogar? R$ 3,00.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.