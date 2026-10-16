Hoje uai Dupla Sena 3021 sorteia R$ 8,3 milhões nesta sexta (16/10). O concurso 3020 não teve ganhadores de seis números na primeira extração. 1 Prêmio do primeiro sorteio: R$ 8,3 milhões estimados após o concurso 3020 acumular nessa faixa.

2 Dois sorteios: o mesmo bilhete participa das duas extrações nesta sexta (16/10), às 21h.

3 Como apostar: escolha de 6 a 15 números; aposta mínima de R$ 3,00 e registros até as 20h.

A Dupla Sena 3021 será realizada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 8,3 milhões para o primeiro sorteio. O valor acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas na primeira extração do concurso 3020.

Atenção: houve um ganhador de seis dezenas no segundo sorteio do concurso anterior, em Palmas (TO), que recebeu R$ 108.924,00. Portanto, é incorreto afirmar que não houve vencedores da sena em nenhum dos dois sorteios.

Quando é o sorteio e como acompanhar

O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.

Por que o prêmio da Dupla Sena chegou a R$ 8,3 milhões?

No concurso 3020, realizado em 14/10, o primeiro sorteio teve as dezenas 10 – 15 – 31 – 40 – 41 – 49 e não registrou acertador de seis números.

Já o segundo sorteio teve as dezenas 03 – 05 – 07 – 15 – 29 – 48, com uma aposta vencedora em Palmas (TO), premiada com R$ 108.924,00.

Como apostar na Dupla Sena

Escolha de 6 a 15 dezenas entre 50 disponíveis. A mesma aposta concorre a dois sorteios independentes, com faixas de seis, cinco, quatro e três acertos em cada extração. A aposta simples custa R$ 3,00.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Últimos concursos da Dupla Sena

3020 (14/10): 1º: 10 – 15 – 31 – 40 – 41 – 49 (acumulou); 2º: 03 – 05 – 07 – 15 – 29 – 48 (1 ganhador).

1º: 10 – 15 – 31 – 40 – 41 – 49 (acumulou); 2º: 03 – 05 – 07 – 15 – 29 – 48 (1 ganhador). 3019 (09/10): 1º: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39; 2º: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47.

1º: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39; 2º: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47. 3018 (07/10): 1º: 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49; 2º: 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3021? R$ 8,3 milhões estimados para o primeiro sorteio.

Quando acontece? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

O concurso 3020 teve ganhador de sena? Sim, no segundo sorteio: uma aposta em Palmas (TO).

O mesmo bilhete vale para as duas extrações? Sim.

Quanto custa a aposta mínima? R$ 3,00.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.