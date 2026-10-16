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Super Sete 911 oferece R$ 11,3 milhões nesta sexta (16/10), após o concurso 910 não ter ganhadores das sete colunas.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 11,3 milhões; o concurso 910 saiu com a sequência 5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8.
- 2 Horário: sexta (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Apostas: jogo simples de R$ 3,00, com sete colunas; registros até as 20h.
O Super Sete 911 será sorteado nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 11,3 milhões. O valor aumentou após o concurso 910, de quarta-feira (14/10), terminar sem apostas vencedoras nas sete colunas.
Quando é o sorteio e como acompanhar
O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.
Por que o prêmio do Super Sete chegou a R$ 11,3 milhões?
O concurso 910 registrou os seguintes resultados, respeitando a ordem de cada coluna:
|Coluna
|Número
|C1
|5
|C2
|7
|C3
|9
|C4
|3
|C5
|5
|C6
|6
|C7
|8
Nenhuma aposta acertou os sete números em suas posições. O rateio das demais categorias foi: 6 acertos: 8 apostas de R$ 9.817,18; 5: 129 de R$ 869,73; 4: 1.680 de R$ 66,78; 3: 14.920 de R$ 6,00.
Como apostar no Super Sete
O volante tem sete colunas com os algarismos de 0 a 9. Na aposta simples, escolha um número por coluna. A Caixa sorteia um algarismo em cada posição e premia quem acerta 3, 4, 5, 6 ou 7 colunas. A aposta simples custa R$ 3,00, não R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.
Últimos concursos do Super Sete
- 910 (14/10): C1 5 | C2 7 | C3 9 | C4 3 | C5 5 | C6 6 | C7 8 — acumulou.
- 909 (09/10): C1 8 | C2 7 | C3 6 | C4 6 | C5 0 | C6 5 | C7 4.
- 908 (07/10): C1 9 | C2 3 | C3 9 | C4 1 | C5 4 | C6 1 | C7 1.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Super Sete 911? R$ 11,3 milhões estimados.
Quando é o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.
Quais foram as colunas do 910? 5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8.
Qual é o preço da aposta simples? R$ 3,00.
Quantas colunas é preciso acertar para ganhar? A partir de três.
Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.