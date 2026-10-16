Hoje uai Super Sete 911 oferece R$ 11,3 milhões nesta sexta (16/10), após o concurso 910 não ter ganhadores das sete colunas. 1 Prêmio acumulado: R$ 11,3 milhões; o concurso 910 saiu com a sequência 5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8.

2 Horário: sexta (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: jogo simples de R$ 3,00, com sete colunas; registros até as 20h.

O Super Sete 911 será sorteado nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 11,3 milhões. O valor aumentou após o concurso 910, de quarta-feira (14/10), terminar sem apostas vencedoras nas sete colunas.

Quando é o sorteio e como acompanhar

O concurso está programado para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples encerram às 20h, horário de Brasília.

Por que o prêmio do Super Sete chegou a R$ 11,3 milhões?

O concurso 910 registrou os seguintes resultados, respeitando a ordem de cada coluna:

Coluna Número C1 5 C2 7 C3 9 C4 3 C5 5 C6 6 C7 8

Nenhuma aposta acertou os sete números em suas posições. O rateio das demais categorias foi: 6 acertos: 8 apostas de R$ 9.817,18; 5: 129 de R$ 869,73; 4: 1.680 de R$ 66,78; 3: 14.920 de R$ 6,00.

Como apostar no Super Sete

O volante tem sete colunas com os algarismos de 0 a 9. Na aposta simples, escolha um número por coluna. A Caixa sorteia um algarismo em cada posição e premia quem acerta 3, 4, 5, 6 ou 7 colunas. A aposta simples custa R$ 3,00, não R$ 2,50.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores acima desse limite são pagos nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante original da aposta. Para valores de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos; depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES. Veja as condições em Loterias Caixa.

Últimos concursos do Super Sete

910 (14/10): C1 5 | C2 7 | C3 9 | C4 3 | C5 5 | C6 6 | C7 8 — acumulou.

C1 5 | C2 7 | C3 9 | C4 3 | C5 5 | C6 6 | C7 8 — acumulou. 909 (09/10): C1 8 | C2 7 | C3 6 | C4 6 | C5 0 | C6 5 | C7 4.

C1 8 | C2 7 | C3 6 | C4 6 | C5 0 | C6 5 | C7 4. 908 (07/10): C1 9 | C2 3 | C3 9 | C4 1 | C5 4 | C6 1 | C7 1.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Super Sete 911? R$ 11,3 milhões estimados.

Quando é o sorteio? Sexta-feira, 16/10, às 21h.

Quais foram as colunas do 910? 5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8.

Qual é o preço da aposta simples? R$ 3,00.

Quantas colunas é preciso acertar para ganhar? A partir de três.

Informações de resultados e rateios anteriores consultadas em fontes que reproduzem os dados da Caixa. Confirme sempre os concursos no portal oficial. Aposte pelos canais oficiais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.