Resultado
Super Sete 911 teve as sete colunas sorteadas na sexta-feira (16/10): 2 – 3 – 2 – 2 – 7 – 4 – 6. O prêmio estimado era de R$ 11,3 milhões; rateio a confirmar.
- 1Resultado por coluna: C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6.
- 2Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3Rateio: a confirmar — prêmio estimado em R$ 11,3 milhões antes da extração.
A Super Sete 911 teve sorteio programado para esta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado antes da extração era de R$ 11,3 milhões, acumulado após o concurso 910 terminar sem ganhadores na faixa das sete colunas.
Números sorteados — Super Sete 911
Coluna 1: 2
Coluna 2: 3
Coluna 3: 2
Coluna 4: 2
Coluna 5: 7
Coluna 6: 4
Coluna 7: 6
A sequência informada para o concurso 911 é 2 – 3 – 2 – 2 – 7 – 4 – 6, da primeira à sétima coluna. Como a posição de cada algarismo determina os acertos, confira a sequência no resultado oficial da Caixa antes de publicar.
A Super Sete acumulou?
Rateio: a confirmar. A quantidade de apostas vencedoras na faixa principal de sete colunas e nas categorias de seis, cinco, quatro e três acertos será inserida depois da conferência com os dados oficiais da Caixa.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Como apostar na Super Sete
A Super Sete usa um volante dividido em sete colunas, cada uma com os algarismos de zero a nove. Na aposta simples, que custa R$ 3,00, o participante marca um número por coluna. Em seguida, a Caixa sorteia um algarismo para cada coluna; a posição correta é indispensável para o acerto. A modalidade premia jogos de três a sete colunas acertadas.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.
Próximo concurso da Super Sete
O próximo concurso será o 912. O calendário e o novo valor estimado devem ser verificados no portal oficial após a divulgação do rateio.
Últimos concursos da Super Sete
- 911 (16/10): C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6 — rateio a confirmar.
- 910 (14/10): C1: 5 | C2: 7 | C3: 9 | C4: 3 | C5: 5 | C6: 6 | C7: 8 — acumulou.
- 909 (09/10): C1: 8 | C2: 7 | C3: 6 | C4: 6 | C5: 0 | C6: 5 | C7: 4 — acumulou.
- 908 (07/10): C1: 9 | C2: 3 | C3: 9 | C4: 1 | C5: 4 | C6: 1 | C7: 1.
O que você precisa saber
Quais foram as sete colunas sorteadas na Super Sete 911?
C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6. Confira no resultado oficial da Caixa.
A Super Sete 911 acumulou?
Rateio oficial a confirmar nesta versão.
Qual era o prêmio estimado?
R$ 11,3 milhões.
Quanto custa apostar na Super Sete?
A aposta simples custa R$ 3,00.
Veja o resultado oficial da Super Sete na Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.