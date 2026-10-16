Resultado uai Super Sete 911 teve as sete colunas sorteadas na sexta-feira (16/10): 2 – 3 – 2 – 2 – 7 – 4 – 6. O prêmio estimado era de R$ 11,3 milhões; rateio a confirmar. 1 Resultado por coluna: C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6.

2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — prêmio estimado em R$ 11,3 milhões antes da extração.

A Super Sete 911 teve sorteio programado para esta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado antes da extração era de R$ 11,3 milhões, acumulado após o concurso 910 terminar sem ganhadores na faixa das sete colunas.

Números sorteados — Super Sete 911

Coluna 1: 2

Coluna 2: 3

Coluna 3: 2

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 4

Coluna 7: 6

Resultado da Super Sete 911 de sexta-feira (16/10): veja os números das sete colunas e o rateio

A sequência informada para o concurso 911 é 2 – 3 – 2 – 2 – 7 – 4 – 6, da primeira à sétima coluna. Como a posição de cada algarismo determina os acertos, confira a sequência no resultado oficial da Caixa antes de publicar.

A Super Sete acumulou?

Rateio: a confirmar. A quantidade de apostas vencedoras na faixa principal de sete colunas e nas categorias de seis, cinco, quatro e três acertos será inserida depois da conferência com os dados oficiais da Caixa.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Como apostar na Super Sete

A Super Sete usa um volante dividido em sete colunas, cada uma com os algarismos de zero a nove. Na aposta simples, que custa R$ 3,00, o participante marca um número por coluna. Em seguida, a Caixa sorteia um algarismo para cada coluna; a posição correta é indispensável para o acerto. A modalidade premia jogos de três a sete colunas acertadas.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.

Próximo concurso da Super Sete

O próximo concurso será o 912. O calendário e o novo valor estimado devem ser verificados no portal oficial após a divulgação do rateio.

Últimos concursos da Super Sete

911 (16/10): C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6 — rateio a confirmar .

C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6 — . 910 (14/10): C1: 5 | C2: 7 | C3: 9 | C4: 3 | C5: 5 | C6: 6 | C7: 8 — acumulou.

C1: 5 | C2: 7 | C3: 9 | C4: 3 | C5: 5 | C6: 6 | C7: 8 — acumulou. 909 (09/10): C1: 8 | C2: 7 | C3: 6 | C4: 6 | C5: 0 | C6: 5 | C7: 4 — acumulou.

C1: 8 | C2: 7 | C3: 6 | C4: 6 | C5: 0 | C6: 5 | C7: 4 — acumulou. 908 (07/10): C1: 9 | C2: 3 | C3: 9 | C4: 1 | C5: 4 | C6: 1 | C7: 1.

O que você precisa saber

Quais foram as sete colunas sorteadas na Super Sete 911?

C1: 2 | C2: 3 | C3: 2 | C4: 2 | C5: 7 | C6: 4 | C7: 6. Confira no resultado oficial da Caixa.

A Super Sete 911 acumulou?

Rateio oficial a confirmar nesta versão.

Qual era o prêmio estimado?

R$ 11,3 milhões.

Quanto custa apostar na Super Sete?

A aposta simples custa R$ 3,00.

Veja o resultado oficial da Super Sete na Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.