As bolhas de ar sobem até ao ponto mais alto do radiador, criando uma barreira física que impede a água quente de circular de forma homogénea. Esse acúmulo de ar deixa a parte superior do equipamento fria, mesmo com o sistema de aquecimento funcionando em potência máxima.
Diretrizes técnicas de instalações prediais da ABNT indicam que a presença de gases no interior dos circuitos fechados reduz drasticamente a troca térmica e sobrecarrega a caldeira ou a bomba circuladora.
Como a purga da válvula superior restabelece a eficiência térmica?
Abrir a válvula de purga superior até sair um fio de água contínuo restaura a eficiência térmica do sistema de forma imediata. Esse procedimento simples expulsa o ar comprimido acumulado e permite que o líquido quente preencha toda a extensão interna das aletas.
Manuais especializados em manutenção residencial destacam que eliminar o ar periodicamente otimiza o consumo energético e garante um aquecimento uniforme em todos os cômodos da residência.
Quais são os passos corretos para realizar a purga com segurança?
Executar o procedimento de manutenção exige cuidados básicos para evitar queimaduras ou vazamentos de água suja no piso. A atenção aos detalhes garante um resultado limpo e eficiente.
Os principais cuidados recomendados incluem:
- Desligar o sistema de aquecimento e aguardar o resfriamento parcial da água para evitar acidentes.
- Posicionar um recipiente pequeno e um pano absorvente logo abaixo da válvula de purga lateral.
- Encaixar a chave apropriada ou chave de fenda na ranhura da válvula e girar no sentido anti-horário lentamente.
- Aguardar o sibilo do ar saindo até que o fluxo de água se torne totalmente contínuo e sem borbulhas.
- Fechar a válvula firmemente com moderação e conferir a pressão no manômetro da caldeira.
Como garantir o funcionamento ideal do sistema de aquecimento?
Realizar a purga dos radiadores anualmente, preferencialmente antes do início do inverno, previne falhas no aquecimento e assegura o conforto térmico da casa. O cuidado preventivo prolonga a vida útil da instalação.
Monitorar a pressão interna da rede após o procedimento garante que o circuito permaneça devidamente abastecido. Pequenas rotinas de manutenção garantem tranquilidade e eficiência em qualquer estação fria.
|Estado do radiador
|Comportamento térmico
|Necessidade de ação
|Completamente quente Circulação de água plena
|Aquecimento uniforme em todas as aletas
|Nenhuma ação
|Frio na parte superior Presença inicial de ar preso
|Rendimento reduzido no topo
|Recomendada purga
|Quase totalmente frio Grande bolsa de gás interno
|Bloqueio total do fluxo quente
|Urgente
Como concluir a manutenção com segurança e eficiência?
Garantir que a pressão da caldeira se mantenha nos níveis recomendados após a purga evita falhas no sistema geral da residência. A atenção minuciosa aos detalhes assegura o bom funcionamento de todos os cômodos.
Adotar o hábito de verificar o aquecimento antes dos dias mais frios do ano simplifica a rotina e valoriza a conservação da infraestrutura. Pequenas atitudes práticas evitam transtornos e garantem conforto contínuo.