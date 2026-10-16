As bolhas de ar sobem até ao ponto mais alto do radiador, criando uma barreira física que impede a água quente de circular de forma homogénea. Esse acúmulo de ar deixa a parte superior do equipamento fria, mesmo com o sistema de aquecimento funcionando em potência máxima.

Diretrizes técnicas de instalações prediais da ABNT indicam que a presença de gases no interior dos circuitos fechados reduz drasticamente a troca térmica e sobrecarrega a caldeira ou a bomba circuladora.

A técnica de manutenção mais eficiente sobre como purgar o radiador e eliminar o ar

Como a purga da válvula superior restabelece a eficiência térmica?

Abrir a válvula de purga superior até sair um fio de água contínuo restaura a eficiência térmica do sistema de forma imediata. Esse procedimento simples expulsa o ar comprimido acumulado e permite que o líquido quente preencha toda a extensão interna das aletas.

Manuais especializados em manutenção residencial destacam que eliminar o ar periodicamente otimiza o consumo energético e garante um aquecimento uniforme em todos os cômodos da residência.

Quais são os passos corretos para realizar a purga com segurança?

Executar o procedimento de manutenção exige cuidados básicos para evitar queimaduras ou vazamentos de água suja no piso. A atenção aos detalhes garante um resultado limpo e eficiente.

Os principais cuidados recomendados incluem:

Desligar o sistema de aquecimento e aguardar o resfriamento parcial da água para evitar acidentes.

Posicionar um recipiente pequeno e um pano absorvente logo abaixo da válvula de purga lateral.

Encaixar a chave apropriada ou chave de fenda na ranhura da válvula e girar no sentido anti-horário lentamente.

Aguardar o sibilo do ar saindo até que o fluxo de água se torne totalmente contínuo e sem borbulhas.

Fechar a válvula firmemente com moderação e conferir a pressão no manômetro da caldeira.

A técnica de manutenção mais eficiente sobre como purgar o radiador e eliminar o ar

Como garantir o funcionamento ideal do sistema de aquecimento?

Realizar a purga dos radiadores anualmente, preferencialmente antes do início do inverno, previne falhas no aquecimento e assegura o conforto térmico da casa. O cuidado preventivo prolonga a vida útil da instalação.

Monitorar a pressão interna da rede após o procedimento garante que o circuito permaneça devidamente abastecido. Pequenas rotinas de manutenção garantem tranquilidade e eficiência em qualquer estação fria.

Estado do radiador Comportamento térmico Necessidade de ação Completamente quente Circulação de água plena Aquecimento uniforme em todas as aletas Nenhuma ação Frio na parte superior Presença inicial de ar preso Rendimento reduzido no topo Recomendada purga Quase totalmente frio Grande bolsa de gás interno Bloqueio total do fluxo quente Urgente

Como concluir a manutenção com segurança e eficiência?

Garantir que a pressão da caldeira se mantenha nos níveis recomendados após a purga evita falhas no sistema geral da residência. A atenção minuciosa aos detalhes assegura o bom funcionamento de todos os cômodos.

Adotar o hábito de verificar o aquecimento antes dos dias mais frios do ano simplifica a rotina e valoriza a conservação da infraestrutura. Pequenas atitudes práticas evitam transtornos e garantem conforto contínuo.