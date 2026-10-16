Resumo executivo 🏗️ Substituição total do leito antigo A estrutura de 459 metros construída na década de 1960 sofrerá demolição controlada após apresentar desgaste severo nas armaduras. ⚖️ Aumento de capacidade de carga O novo projeto eleva o limite da ponte de 24 toneladas para 45 toneladas, adequando o trecho ao tráfego pesado atual. 🚚 Tráfego mantido sem paralisação A ponte direita continua aberta nos dois sentidos, evitando o bloqueio da única entrada rodoviária para o Porto do Itaqui e a capital. 🛠️ Contratação integrada por RDC O investimento de R$ 176,7 milhões engloba projeto executivo, demolição e construção do novo tabuleiro de concreto.

Intervenção emergencial do Ministério dos Transportes e do DNIT garante o abastecimento da Ilha de Upaon-Açu enquanto a ponte paralela absorve o tráfego em sentido duplo.

Por que uma ponte antiga precisa ser reconstruída em vez de apenas reformada?

Quando a maresia e a umidade constante atacam as estruturas de concreto armado ao longo de décadas, o sal penetra pelos poros do material e atinge as barras internas de aço. Esse processo gera ferrugem e expansão dentro da peça, fazendo o concreto trincar e perder sua capacidade de segurar peso.

Na travessia original sobre o Estreito dos Mosquitos, construída na década de 1960, laudos identificaram oxidação avançada das armaduras, fissuras estruturais e perda de rigidez. Como o trecho foi projetado para caminhões antigos de até 24 toneladas e hoje recebe carretas de 45 toneladas, os reforços em concreto não garantiam mais a durabilidade necessária, tornando a reconstrução total a única alternativa segura.

Manter uma rota em funcionamento durante a reconstrução ajuda a preservar a circulação de pessoas e cargas. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da reconstrução da ponte na BR-135/MA?

A intervenção gerenciada pelo Ministério dos Transportes e executada pelo DNIT emprega o modelo de contratação integrada para agilizar as etapas de engenharia no Maranhão.

Investimento total aprovado: o contrato firmado no valor de R$ 176,7 milhões contempla os estudos ambientais, projetos executivos, demolição gradual e reconstrução completa da travessia.

Extensão da estrutura de concreto: tabuleiro com 459 metros de comprimento cruzando o canal marítimo que separa o continente da Ilha de São Luís.

tabuleiro com 459 metros de comprimento cruzando o canal marítimo que separa o continente da Ilha de São Luís. Redimensionamento de carga (Classe 45): adequação da capacidade de suporte de 24 para 45 toneladas métricas, alinhada aos padrões modernos do tráfego de carga.

adequação da capacidade de suporte de 24 para 45 toneladas métricas, alinhada aos padrões modernos do tráfego de carga. Regime de contratação (RDC): execução sob o modelo de Regime Diferenciado de Contratações Públicas pelo Consórcio Ponte Estreito Maranhão.

execução sob o modelo de Regime Diferenciado de Contratações Públicas pelo Consórcio Ponte Estreito Maranhão. Localização e marco quilométrico: situada no km 24 da rodovia BR-135/MA, na divisa entre os municípios de São Luís e Bacabeira.

Como funciona a demolição controlada sem interromper o trânsito de veículos?

Para evitar o isolamento do Porto do Itaqui e o colapso no abastecimento da capital maranhense, a engenharia dividiu a operação em duas estruturas independentes. O tráfego de entrada e saída foi transferido integralmente para a ponte da alça direita, que passou por reforço nas juntas de dilatação para operar em sentido duplo.

Enquanto os veículos circulam na travessia paralela, a ponte antiga do lado esquerdo passa por uma demolição controlada e fragmentada. Equipes técnicas removem o tabuleiro antigo em blocos sem espalhar detritos no leito do canal, abrindo espaço para a cravação das novas estacas de fundação profunda.

Parâmetro Estrutural Ponte Original (Década de 1960) Nova Estrutura (Projeto RDC) 🏋️ Capacidade de Carga Classe 24 (suportava até 24 toneladas) Classe 45 (dimensionada para 45 toneladas) 📏 Extensão do Tabuleiro 459 metros de comprimento 459 metros com apoio redimensionado 🛠️ Proteção contra Maresia Concreto convencional sem aditivos marinhos Concreto de alta durabilidade com cobrimento ampliado

O que os relatórios de engenharia mostram sobre as obras em pontes do Maranhão?

Análises de infraestrutura viária no Maranhão apontam que pontes em ambientes salinos exigem monitoramento contínuo para evitar que a corrosão comprometa vigas e pilares submersos.

O acompanhamento técnico de obras rodoviárias na BR-135/MA demonstra o uso de soluções integradas de engenharia para reforçar travessias e garantir a trafegabilidade da região.

Abaixo, um vídeo do canal Difusora On que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia regem o projeto de pontes rodoviárias?

O dimensionamento de pontes e viadutos no Brasil obedece às diretrizes da ABNT NBR 7187, que disciplina o projeto de pontes de concreto armado e protendido, e da ABNT NBR 6118 para estruturas de concreto.

As normas do DNIT para ambientes de agressividade ambiental marinha exigem maior espessura de cobrimento sobre as barras de aço e o uso de concreto de alta resistência. Dessa forma, a nova estrutura suporta o ataque de cloretos sem sofrer corrosão precoce.

A reconstrução de uma ponte envolve etapas de engenharia, preparação estrutural e execução do novo tabuleiro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em pontes e estruturas de concreto?

Projetos de recuperação estrutural, avaliação de capacidade de carga ou laudos de fissuramento em obras de arte especiais exigem a consultoria direta de um engenheiro especialista em pontes ou engenheiro de estruturas.

A inspeção em pontes não pode ser realizada por leigos porque trincas aparentes podem sinalizar a fadiga interna do aço ou o colapso dos blocos de fundação. Por isso, ensaios não destrutivos e cálculos de verificação assinados por especialistas são fundamentais para assegurar a vida útil das travessias.