Resultado
Dupla Sena 3021: veja as seis dezenas do primeiro e do segundo sorteio desta sexta-feira (16/10). Prêmio estimado de R$ 8,3 milhões; rateio a confirmar.
- 11º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50. 2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.
- 2Quando e onde: dois sorteios realizados na sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3Rateio: a confirmar — ganhadores e valores das faixas de três a seis acertos em cada extração.
A Dupla Sena 3021 realizou seus dois sorteios na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso oferecia prêmio estimado em R$ 8,3 milhões para a primeira extração e utilizou o mesmo bilhete para os dois sorteios.
Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3021
1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50.
2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.
O resultado numérico dos dois sorteios foi divulgado após a extração. O rateio de cada faixa será preenchido separadamente depois da conferência dos dados da Caixa.
A Dupla Sena acumulou?
Rateio: a confirmar. Ainda não há confirmação editorial suficiente, nesta versão, sobre a quantidade de apostas ganhadoras de seis dezenas em cada extração. A apuração deve ser feita separadamente para o primeiro e o segundo sorteios.
Ganhadores por faixa — 1º sorteio
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Ganhadores por faixa — 2º sorteio
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Como apostar na Dupla Sena
O jogador marca de 6 a 15 números entre 50. A aposta simples custa R$ 3,00 e participa automaticamente de dois sorteios independentes no mesmo concurso. Há prêmios por três, quatro, cinco e seis acertos em cada extração.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.
Próximo concurso da Dupla Sena
O próximo concurso será o 3022. Consulte o calendário e a estimativa do prêmio atualizados após a divulgação do rateio oficial.
Últimos concursos da Dupla Sena
- 3021 (16/10): 1º: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 | 2º: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49 — rateios a confirmar.
- 3020 (14/10): 1º: 10 – 15 – 31 – 40 – 41 – 49 | 2º: 03 – 05 – 07 – 15 – 29 – 48 — uma aposta de Palmas (TO) acertou as seis dezenas do segundo sorteio e levou R$ 108.924,00.
- 3019 (09/10): 1º: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39 | 2º: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47.
O que você precisa saber
Quais foram os números da Dupla Sena 3021?
1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50. 2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.
A Dupla Sena 3021 teve ganhadores?
Rateio a confirmar para ambos os sorteios.
Qual era o prêmio estimado?
R$ 8,3 milhões para a primeira extração.
O mesmo bilhete vale para os dois sorteios?
Sim. Uma mesma aposta concorre nos dois sorteios do concurso.
Confira as atualizações na Caixa — Dupla Sena.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.