Resultado uai Dupla Sena 3021: veja as seis dezenas do primeiro e do segundo sorteio desta sexta-feira (16/10). Prêmio estimado de R$ 8,3 milhões; rateio a confirmar. 1 1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50. 2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.

2 Quando e onde: dois sorteios realizados na sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — ganhadores e valores das faixas de três a seis acertos em cada extração.

A Dupla Sena 3021 realizou seus dois sorteios na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso oferecia prêmio estimado em R$ 8,3 milhões para a primeira extração e utilizou o mesmo bilhete para os dois sorteios.

Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3021

1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50.

2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.

Resultado da Dupla Sena 3021 de sexta-feira (16/10): números do 1º e 2º sorteios e rateio

O resultado numérico dos dois sorteios foi divulgado após a extração. O rateio de cada faixa será preenchido separadamente depois da conferência dos dados da Caixa.

A Dupla Sena acumulou?

Rateio: a confirmar. Ainda não há confirmação editorial suficiente, nesta versão, sobre a quantidade de apostas ganhadoras de seis dezenas em cada extração. A apuração deve ser feita separadamente para o primeiro e o segundo sorteios.

Ganhadores por faixa — 1º sorteio

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Ganhadores por faixa — 2º sorteio

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Como apostar na Dupla Sena

O jogador marca de 6 a 15 números entre 50. A aposta simples custa R$ 3,00 e participa automaticamente de dois sorteios independentes no mesmo concurso. Há prêmios por três, quatro, cinco e seis acertos em cada extração.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.

Próximo concurso da Dupla Sena

O próximo concurso será o 3022. Consulte o calendário e a estimativa do prêmio atualizados após a divulgação do rateio oficial.

Últimos concursos da Dupla Sena

3021 (16/10): 1º: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 | 2º: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49 — rateios a confirmar.

1º: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50 | 2º: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49 — rateios a confirmar. 3020 (14/10): 1º: 10 – 15 – 31 – 40 – 41 – 49 | 2º: 03 – 05 – 07 – 15 – 29 – 48 — uma aposta de Palmas (TO) acertou as seis dezenas do segundo sorteio e levou R$ 108.924,00.

1º: 10 – 15 – 31 – 40 – 41 – 49 | 2º: 03 – 05 – 07 – 15 – 29 – 48 — uma aposta de Palmas (TO) acertou as seis dezenas do segundo sorteio e levou R$ 108.924,00. 3019 (09/10): 1º: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39 | 2º: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Dupla Sena 3021?

1º sorteio: 03 – 04 – 35 – 37 – 44 – 50. 2º sorteio: 02 – 05 – 21 – 24 – 28 – 49.

A Dupla Sena 3021 teve ganhadores?

Rateio a confirmar para ambos os sorteios.

Qual era o prêmio estimado?

R$ 8,3 milhões para a primeira extração.

O mesmo bilhete vale para os dois sorteios?

Sim. Uma mesma aposta concorre nos dois sorteios do concurso.

Confira as atualizações na Caixa — Dupla Sena.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.