Resultado uai Lotomania 2988: saíram as 20 dezenas nesta sexta-feira (16/10). Concurso tinha prêmio estimado em R$ 13 milhões; confira os números e o rateio. 1 Dezenas sorteadas: 04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97.

2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — serão informados os ganhadores de 20 a 15 acertos e da faixa especial de zero acerto.

A Lotomania 2988 sorteou 20 dezenas na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso chegou à extração com prêmio acumulado estimado em R$ 13 milhões, após a edição anterior não registrar vencedores na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2988

04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97

Resultado da Lotomania 2988 de sexta-feira (16/10): confira os 20 números sorteados e o rateio

Os números foram divulgados em cobertura publicada após o sorteio. Confira também o resultado no portal da Caixa antes de validar ou descartar o bilhete.

A Lotomania acumulou?

Rateio: a confirmar. A distribuição oficial dos prêmios por faixa deve ser conferida no portal da Caixa. A Lotomania contempla a faixa especial de zero acerto, além das categorias de 15 a 20 números.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 20 acertos A confirmar A confirmar 19 acertos A confirmar A confirmar 18 acertos A confirmar A confirmar 17 acertos A confirmar A confirmar 16 acertos A confirmar A confirmar 15 acertos A confirmar A confirmar 0 acertos A confirmar A confirmar

Como apostar na Lotomania

O apostador escolhe 50 números entre 00 e 99 e concorre ao sorteio de 20 dezenas. A aposta única custa R$ 3,00. São premiados os jogos com 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 acertos e também aqueles que não acertam nenhum dos números sorteados.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.

Próximo concurso da Lotomania

O concurso seguinte é o 2989. A data, o horário e o prêmio estimado serão informados depois da atualização oficial da Caixa.

Últimos concursos da Lotomania

2988 (16/10): 04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97 — rateio a confirmar.

04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97 — rateio a confirmar. 2987 (14/10): 07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99 — acumulou.

07 – 12 – 20 – 29 – 31 – 32 – 39 – 43 – 44 – 48 – 50 – 52 – 60 – 61 – 69 – 84 – 85 – 90 – 91 – 99 — acumulou. 2986 (09/10): 07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Lotomania 2988?

04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97.

A Lotomania 2988 acumulou?

Rateio oficial a confirmar nesta versão editorial.

É possível ganhar sem acertar nenhum número?

Sim. A Lotomania possui uma faixa de premiação específica para apostas com zero acerto.

Qual era o prêmio estimado?

R$ 13 milhões.

Consulte o portal da Lotomania na Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.