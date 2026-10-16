Resultado uai Lotofácil 3806: confira as 15 dezenas sorteadas na sexta-feira (16/10). Concurso tinha prêmio estimado em R$ 2 milhões; rateio a confirmar. 1 Dezenas sorteadas: 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

2 Quando e onde: sorteio de sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — ganhadores e valores por faixa serão atualizados após conferência da Caixa.

A Lotofácil 3806 teve suas 15 dezenas sorteadas na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chegou à extração com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após duas apostas vencerem o concurso 3805, realizado na quinta-feira (15/10).

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3806

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Resultado da Lotofácil 3806 de hoje sexta-feira (16/10): veja as 15 dezenas sorteadas e o rateio

Os números foram divulgados após a extração da noite de sexta-feira. O resultado deve ser conferido com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa.

A Lotofácil acumulou?

Rateio: a confirmar. A distribuição oficial de ganhadores e os valores pagos por faixa serão inseridos nesta matéria assim que forem conferidos. O fato de as dezenas já terem sido sorteadas não determina, isoladamente, se houve vencedores da faixa principal.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar R$ 35,00 12 acertos A confirmar R$ 14,00 11 acertos A confirmar R$ 7,00

Como funciona a Lotofácil?

Na Lotofácil, o jogador marca de 15 a 20 números entre as 25 dezenas disponíveis. O sorteio contempla 15 números, com prêmios para apostas que acertam de 11 a 15. O jogo simples de 15 números custa R$ 3,50. As faixas de 15 e 14 acertos têm rateio variável; as faixas de 13, 12 e 11 acertos pagam os valores fixos indicados na tabela.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.

Próximo concurso da Lotofácil

O concurso seguinte será o 3807. Data, horário e valor estimado do prêmio devem ser confirmados no calendário atualizado da Caixa, após o processamento do resultado do concurso 3806.

Últimos concursos da Lotofácil

3806 (16/10): 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 — rateio a confirmar .

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 — . 3805 (15/10): 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 — duas apostas venceram a faixa de 15 acertos, em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), recebendo R$ 2.059.240,91 cada.

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 — duas apostas venceram a faixa de 15 acertos, em Porto Acre (AC) e João Pessoa (PB), recebendo R$ 2.059.240,91 cada. 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Lotofácil 3806?

04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

A Lotofácil 3806 teve ganhadores?

A confirmar após a publicação e conferência do rateio oficial.

Qual era o prêmio estimado?

R$ 2 milhões antes do sorteio.

Como consultar o rateio?

Pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.