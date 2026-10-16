Resultado uai Quina 7144 sorteou as dezenas 12 – 32 – 43 – 70 – 75 nesta sexta-feira, 16/10, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 12 – 32 – 43 – 70 – 75, no concurso 7144.

2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. O número de apostas vencedoras e os valores das quatro faixas serão atualizados após a conferência oficial da Caixa.

O resultado da Quina 7144 foi divulgado na noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, após sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As cinco dezenas sorteadas foram 12 – 32 – 43 – 70 – 75. O concurso tinha prêmio estimado em R$ 40 milhões, depois de sucessivas extrações sem vencedores na faixa principal.

O rateio de ganhadores e os valores correspondentes às quatro categorias de premiação devem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.

Quais foram os números sorteados na Quina 7144?

Os números sorteados no concurso desta sexta-feira foram:

12 – 32 – 43 – 70 – 75

Resultado da Quina 7144 de hoje (sexta-feira, 16/10): veja as cinco dezenas sorteadas e o rateio do prêmio de R$ 40 milhões

A extração ocorreu às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Para ganhar o prêmio principal da Quina, o apostador precisa acertar as cinco dezenas. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

A Quina 7144 acumulou?

Rateio: a confirmar nesta versão.

O concurso tinha prêmio estimado em R$ 40 milhões, resultado de uma sequência de sorteios sem acertadores das cinco dezenas.

A Quina 7143, realizada na quinta-feira (15/10), acumulou após o sorteio das dezenas 10 – 27 – 31 – 66 – 80.

Com a divulgação das cinco dezenas do concurso 7144, os apostadores já podem conferir seus bilhetes. A confirmação dos ganhadores e da situação do prêmio principal depende da apuração do rateio.

Quantas apostas ganharam na Quina 7144?

Faixa de premiação Ganhadores Valor por aposta 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar 2 acertos A confirmar A confirmar

A quantidade de vencedores e os valores pagos em cada faixa devem ser atualizados com base na apuração oficial da Caixa.

Como funciona a Quina?

Na Quina, os jogadores escolhem entre cinco e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante.

A Caixa sorteia cinco dezenas e distribui prêmios em quatro faixas: cinco, quatro, três e dois acertos.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Também é possível registrar jogos com mais números ou participar de bolões oficiais.

A modalidade possui seis sorteios semanais, embora o calendário possa sofrer alterações em feriados e datas especiais.

As apostas estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas e no portal Loterias Online da Caixa.

Como receber um prêmio da Quina?

Os prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser pagos em casas lotéricas ou agências da Caixa.

Valores superiores precisam ser retirados exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento acontece em prazo mínimo de dois dias úteis.

Os ganhadores têm 90 dias corridos, contados da data do sorteio, para solicitar o pagamento. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso da modalidade será o 7145.

O calendário atualizado e a estimativa do prêmio podem ser consultados no site oficial da Quina.

Últimos resultados da Quina

Concurso Data Resultado 7144 16/10 12 – 32 – 43 – 70 – 75 7143 15/10 10 – 27 – 31 – 66 – 80 7142 14/10 05 – 33 – 34 – 48 – 58 7141 13/10 01 – 18 – 19 – 33 – 56 7140 11/10 05 – 28 – 45 – 57 – 59

O que você precisa saber

Qual foi o resultado da Quina 7144?

Os números sorteados foram 12 – 32 – 43 – 70 – 75.

Quando aconteceu o sorteio?

Sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, em São Paulo.

Qual era o prêmio estimado da Quina 7144?

R$ 40 milhões.

A Quina 7144 teve ganhadores?

Rateio a confirmar nesta versão. O detalhamento dos vencedores pode ser consultado na Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar?

A Quina premia apostas com dois, três, quatro ou cinco acertos.

Quanto custa uma aposta simples?

R$ 3,00, com cinco dezenas.

Onde consultar o resultado oficial e o rateio?

No portal das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.