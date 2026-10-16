Resultado uai Dia de Sorte 1324: sorteio de sexta-feira (16/10) tinha prêmio estimado em R$ 100 mil. Sete dezenas, Mês da Sorte e rateio aguardam confirmação. 1 Dezenas: 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29 Mês da Sorte: Março.

2 Quando e onde: sexta-feira (16/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar — valores, ganhadores e eventual acúmulo serão atualizados após divulgação oficial.

O concurso 1324 do Dia de Sorte foi programado para a noite desta sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado antes da extração era de R$ 100 mil.

O concurso anterior, de número 1323, teve uma aposta ganhadora das sete dezenas, com prêmio de R$ 462.533,46. Portanto, os R$ 100 mil desta sexta correspondem a uma nova estimativa, não a uma sequência de acúmulos.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1324

Dezenas: 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 24 – 29

Mês da Sorte: Março

Resultado do Dia de Sorte 1324 de sexta-feira (16/10): confira as dezenas, o Mês da Sorte e o rateio

A sequência numérica e o Mês da Sorte ainda não puderam ser confirmados nas fontes consultadas. Os campos devem ser preenchidos somente após conferência do resultado oficial da Caixa.

O prêmio acumulou?

Rateio: a confirmar. O número de apostas que acertaram as sete dezenas, os valores distribuídos e as cidades vencedoras serão incluídos após a apuração. Acertar o Mês da Sorte não é obrigatório para ganhar a faixa principal de sete números.

Ganhadores por faixa

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar R$ 25,00 4 acertos A confirmar R$ 5,00 Mês da Sorte A confirmar R$ 2,50

Como apostar no Dia de Sorte

O jogador marca de sete a 15 dezenas entre 31 e escolhe um dos 12 meses do ano. A aposta simples custa R$ 2,50. A Caixa sorteia sete números e um Mês da Sorte. A faixa principal exige o acerto das sete dezenas, independentemente do mês; acertar somente o Mês da Sorte também dá direito à sua premiação específica.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de apostas físicas de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com CPF e recibo original premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não reclamados são destinados ao FIES. Para apostas digitais, consulte as opções de resgate informadas pela Caixa.

Próximo concurso

O próximo concurso será o 1325. A data e a estimativa de prêmio serão publicadas após atualização do calendário da Caixa.

Últimos concursos do Dia de Sorte

1324 (16/10): números e Mês da Sorte a confirmar .

números e Mês da Sorte . 1323 (15/10): 02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | Março — uma aposta ganhou R$ 462.533,46.

02 – 03 – 10 – 11 – 12 – 29 – 31 | — uma aposta ganhou R$ 462.533,46. 1322 (14/10): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Outubro — acumulou.

02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | — acumulou. 1321 (13/10): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Fevereiro — acumulou.

O que você precisa saber

Quais dezenas saíram no Dia de Sorte 1324?

A confirmar após a conferência do sorteio.

Qual foi o Mês da Sorte?

A confirmar.

O prêmio do Dia de Sorte 1324 acumulou?

A confirmar após o rateio oficial.

Qual era o prêmio previsto?

R$ 100 mil.

Consulte o Dia de Sorte no portal da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.