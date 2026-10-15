Hoje uai Dia de Sorte 1323 sorteia R$ 450 mil nesta quinta-feira, 15/10, às 21h, depois que os concursos 1321 e 1322 terminaram sem ganhadores das sete dezenas. 1 Prêmio acumulado: R$ 450 mil. O concurso 1322 sorteou 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31, com Mês da Sorte outubro, e não teve vencedor principal.

2 Quando e onde: quinta-feira (15/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha sete dezenas e um Mês da Sorte por R$ 2,50. Apostas simples até as 20h nas lotéricas ou pelo escolha sete dezenas e um Mês da Sorte por R$ 2,50. Apostas simples até as 20h nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

O Dia de Sorte 1323 será sorteado nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 450 mil. A extração está prevista para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O valor aumentou após o concurso 1322, realizado na quarta-feira (14/10), terminar sem apostas vencedoras na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31, acompanhadas do Mês da Sorte outubro.

Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1323 e como acompanhar?

O sorteio acontece nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A extração poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Depois do sorteio, as sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio estarão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

O prazo para registrar apostas simples termina às 20h, no horário de Brasília.

Por que o Dia de Sorte 1323 está acumulado em R$ 450 mil?

O concurso 1322, realizado em 14 de outubro, não teve ganhadores com sete acertos.

As dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31

Mês da Sorte: outubro

O concurso oferecia prêmio estimado em R$ 350 mil. Como nenhuma aposta acertou as sete dezenas, o prêmio principal acumulou, e a estimativa para a extração seguinte aumentou para R$ 450 mil.

Quanto pagou o Dia de Sorte 1322?

O rateio do concurso anterior já foi divulgado.

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 7 acertos 0 Acumulou 6 acertos 22 R$ 2.360,15 5 acertos 1.267 R$ 25,00 4 acertos 12.309 R$ 5,00 Mês da Sorte 48.469 R$ 2,50

Ao todo, 22 apostas acertaram seis dezenas, recebendo R$ 2.360,15 cada. Outras 1.267 foram premiadas com cinco números, enquanto 12.309 acertaram quatro dezenas.

Como apostar no Dia de Sorte 1323?

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante. Além das dezenas, é necessário selecionar um dos 12 meses do ano, denominado Mês da Sorte.

A Caixa sorteia sete dezenas e um mês em cada concurso. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar as sete dezenas sorteadas. O acerto do Mês da Sorte não é exigido para receber essa premiação.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quanto custa apostar no Dia de Sorte?

Números escolhidos Valor da aposta Chance de acertar as 7 dezenas 7 R$ 2,50 1 em 2.629.575 8 R$ 20,00 1 em 328.697 9 R$ 90,00 1 em 73.044 10 R$ 300,00 1 em 26.296

Marcar mais dezenas aumenta a quantidade de combinações e as probabilidades de acerto, mas também eleva o custo total da aposta.

Quais são as faixas de premiação do Dia de Sorte?

Acertos Premiação 7 dezenas Prêmio principal, variável 6 dezenas Prêmio variável 5 dezenas R$ 25,00 4 dezenas R$ 5,00 Mês da Sorte R$ 2,50

As faixas de sete e seis acertos possuem valores variáveis, calculados conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras.

As premiações de cinco e quatro acertos têm valores fixos. O Mês da Sorte também oferece prêmio independente.

Isso significa que um apostador pode acertar o mês sorteado e receber R$ 2,50 mesmo sem conseguir quatro acertos nas dezenas. Caso também seja premiado em uma faixa numérica, poderá receber os dois valores.

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Últimos resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte Situação 1322 14/10 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 Outubro Acumulou 1321 13/10 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 Fevereiro Acumulou 1320 11/10 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 Novembro 1 ganhador 1319 09/10 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 Janeiro 1 ganhador 1318 08/10 01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27 Setembro Consulte o rateio

O concurso 1320 teve uma aposta vencedora de R$ 150.055,97. Os concursos seguintes, 1321 e 1322, terminaram sem ganhadores das sete dezenas, provocando a elevação do prêmio principal.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

Quando nenhuma aposta acerta os sete números sorteados, o prêmio reservado à faixa principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da Caixa.

Mesmo sem ganhadores das sete dezenas, os apostadores que acertam quatro, cinco ou seis números continuam recebendo os valores previstos para suas respectivas faixas.

O Mês da Sorte também possui premiação independente.

Foi isso que aconteceu no concurso 1322: não houve vencedor principal, mas houve premiações nas demais categorias.

Em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

site das Loterias Caixa — Dia de Sorte.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.