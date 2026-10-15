Hoje uai Lotofácil 3805 sorteia R$ 5 milhões nesta quinta-feira, 15/10, às 21h, depois que o concurso 3804 terminou sem ganhadores das 15 dezenas. 1 Prêmio acumulado: R$ 5 milhões após nenhuma aposta acertar as 15 dezenas da Lotofácil 3804, realizada em 14/10.

2 Quando e onde: quinta-feira (15/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha de 15 a 20 números entre 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3,50, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo escolha de 15 a 20 números entre 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3,50, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

A Lotofácil 3805 será sorteada nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 5 milhões. A extração está prevista para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O prêmio aumentou após o concurso 3804, realizado na quarta-feira (14/10), terminar sem ganhadores na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25, mas nenhuma aposta acertou os 15 números.

As apostas simples para o concurso 3805 podem ser feitas até 20h desta quinta-feira, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Quando será o sorteio da Lotofácil 3805 e como acompanhar?

O sorteio acontece nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A extração poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Depois do sorteio, as 15 dezenas e o rateio estarão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

O prazo para registrar apostas simples termina às 20h, no horário de Brasília.

Por que a Lotofácil 3805 está acumulada em R$ 5 milhões?

O concurso 3804, realizado em 14 de outubro, não teve ganhadores com 15 acertos.

As dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25

O concurso oferecia prêmio estimado em R$ 2 milhões. Como ninguém acertou as 15 dezenas, a estimativa para o sorteio seguinte aumentou para R$ 5 milhões.

Quanto pagou a Lotofácil 3804?

O rateio do concurso anterior foi divulgado após a apuração.

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos 0 Acumulou 14 acertos 148 R$ 2.663,67 13 acertos 5.701 R$ 35,00 12 acertos 75.811 R$ 14,00 11 acertos 428.053 R$ 7,00

Ao todo, 148 apostas acertaram 14 dezenas, recebendo R$ 2.663,67 cada. Outras 5.701 acertaram 13 números, enquanto 75.811 e 428.053 apostas foram premiadas nas faixas de 12 e 11 acertos, respectivamente.

Como apostar na Lotofácil 3805?

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso. Há cinco faixas de premiação, destinadas às apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

O apostador também pode utilizar a Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma

Quanto custa apostar na Lotofácil?

Números escolhidos Valor da aposta Chance de acertar 15 dezenas 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035 18 R$ 2.856,00 1 em 4.006 19 R$ 13.566,00 1 em 843 20 R$ 54.264,00 1 em 211

A escolha de mais dezenas aumenta a quantidade de combinações e a probabilidade de acerto, mas também eleva o custo da aposta.

Quais são as faixas de premiação da Lotofácil?

Acertos Premiação 15 dezenas Prêmio principal, variável 14 dezenas Prêmio variável 13 dezenas R$ 35,00 12 dezenas R$ 14,00 11 dezenas R$ 7,00

As faixas de 15 e 14 acertos possuem valores variáveis, calculados conforme a arrecadação e o número de apostas vencedoras.

Já as premiações de 13, 12 e 11 acertos têm valores fixos definidos pelo regulamento da Caixa.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Últimos resultados da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3804 14/10 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 Acumulou 3803 13/10 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 2 ganhadores 3802 11/10 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 2 ganhadores 3801 09/10 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 Consulte o rateio 3800 08/10 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21 Consulte o rateio

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

Quando nenhuma aposta acerta os 15 números sorteados, o valor destinado à faixa principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da Caixa.

Mesmo sem ganhadores do prêmio principal, os apostadores que acertam 11, 12, 13 ou 14 dezenas continuam recebendo os valores previstos para suas respectivas faixas.

Foi isso que aconteceu no concurso 3804: não houve vencedor de 15 acertos, mas houve premiação nas quatro faixas inferiores.

Em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

site das Loterias Caixa — Lotofácil.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.