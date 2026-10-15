Hoje uai Quina 7143 sorteia R$ 37 milhões nesta quinta-feira, 15/10, às 21h, após o concurso anterior terminar sem ganhadores na faixa principal. 1 Prêmio acumulado: R$ 37 milhões após ninguém acertar as cinco dezenas da Quina 7142, sorteada em 14/10.

2 Quando e onde: quinta-feira (15/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: aposta simples de R$ 3,00, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo aposta simples de R$ 3,00, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

A Quina 7143 será sorteada nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 37 milhões. A extração está prevista para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O prêmio aumentou após o concurso 7142, realizado na quarta-feira (14/10), terminar sem apostas vencedoras na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 05 – 33 – 34 – 48 – 58, mas ninguém acertou os cinco números.

As apostas simples para a Quina 7143 podem ser feitas até 20h desta quinta-feira, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Quando será o sorteio da Quina 7143 e como acompanhar?

O sorteio está programado para esta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A extração poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Depois do sorteio, as cinco dezenas e o rateio estarão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

O prazo para registrar apostas simples termina às 20h, no horário de Brasília.

Por que a Quina 7143 está acumulada em R$ 37 milhões?

O concurso 7142, realizado em 14 de outubro, não teve ganhadores com cinco acertos.

As dezenas sorteadas foram:

05 – 33 – 34 – 48 – 58

O prêmio principal anunciado para aquele sorteio era de R$ 36 milhões. Como ninguém acertou os cinco números, a estimativa para o concurso seguinte aumentou para R$ 37 milhões.

Quanto pagou a Quina 7142?

O rateio do concurso 7142 já foi divulgado.

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos (quina) 0 Acumulou 4 acertos (quadra) 99 R$ 7.357,38 3 acertos (terno) 7.243 R$ 95,77 2 acertos (duque) 166.972 R$ 4,15

Ao todo, 99 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 7.357,38 cada. Outras 7.243 fizeram três acertos, enquanto 166.972 foram premiadas com dois números.

Os dados do rateio foram publicados por serviços de acompanhamento de resultados e coincidem entre as fontes consultadas.

Como apostar na Quina 7143?

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso. Há quatro faixas de premiação: quina, para quem acerta cinco números; quadra, para quatro; terno, para três; e duque, para dois acertos.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quanto custa apostar na Quina?

Números escolhidos Valor da aposta Chance de acertar a quina 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.763 8 R$ 168,00 1 em 429.286

A escolha de mais dezenas aumenta a quantidade de combinações e a probabilidade de acerto, mas também eleva o custo da aposta.

Como resgatar o prêmio da Quina?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Últimos resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7142 14/10 05 – 33 – 34 – 48 – 58 Acumulou 7141 13/10 01 – 18 – 19 – 33 – 56 Acumulou 7140 11/10 05 – 28 – 45 – 57 – 59 Acumulou 7139 09/10 11 – 17 – 40 – 62 – 68 Acumulou 7138 08/10 14 – 16 – 27 – 34 – 52 Acumulou 7137 07/10 02 – 07 – 50 – 61 – 79 Acumulou

Os concursos recentes terminaram sem acertadores das cinco dezenas, contribuindo para a elevação do prêmio principal.

O histórico completo pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar os cinco números?

Quando nenhuma aposta acerta as cinco dezenas sorteadas, o valor destinado à faixa principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da Caixa.

Isso não significa que todas as apostas ficam sem prêmio. Mesmo quando a quina acumula, os acertadores de quatro, três e dois números continuam recebendo os valores correspondentes às suas faixas.

O valor estimado do próximo concurso é calculado pela Caixa e depende da arrecadação e das regras de distribuição da modalidade.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.