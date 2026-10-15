Hoje uai Timemania 2455 sorteia R$ 20,5 milhões nesta quinta-feira, 15/10, às 21h, após o concurso anterior terminar sem ganhadores das sete dezenas. 1 Prêmio acumulado: R$ 20,5 milhões. No concurso 2454, saíram 03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79, com Ferroviário/CE como Time do Coração.

2 Quando e onde: quinta-feira (15/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha dez números e um Time do Coração por R$ 3,50. Apostas até as 20h em lotéricas ou pelo escolha dez números e um Time do Coração por R$ 3,50. Apostas até as 20h em lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

A Timemania 2455 será sorteada nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 20,5 milhões. A extração está prevista para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quando será o sorteio da Timemania 2455 e como acompanhar?

O sorteio está programado para esta quinta-feira, 15 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Depois do sorteio, os sete números, o Time do Coração e o rateio estarão disponíveis no portal das Loterias Caixa.

O prazo para registrar apostas simples termina às 20h, no horário de Brasília.

Por que a Timemania 2455 está acumulada em R$ 20,5 milhões?

O concurso 2454, realizado em 13 de outubro, não teve ganhadores na faixa principal.

As dezenas sorteadas foram:

03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79

Time do Coração: Ferroviário/CE

O concurso anterior chegou ao sorteio com prêmio estimado em R$ 19,7 milhões. Como ninguém acertou os sete números, a estimativa para o concurso 2455 aumentou para R$ 20,5 milhões.

Quanto pagou a Timemania 2454?

O rateio do concurso anterior foi divulgado após a apuração.

Faixa de premiação Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 7 acertos 0 Acumulou 6 acertos 5 R$ 30.021,99 5 acertos 129 R$ 1.662,34 4 acertos 2.573 R$ 10,50 3 acertos 24.576 R$ 3,50 Time do Coração 5.996 R$ 8,50

Cinco apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 30.021,99 cada. Outras 129 apostas acertaram cinco números e foram premiadas com R$ 1.662,34. O Ferroviário/CE foi o Time do Coração sorteado. Ao todo, 5.996 apostas receberam R$ 8,50 por acertar o clube.

Como apostar na Timemania 2455?

Na Timemania, o apostador precisa escolher exatamente 10 números entre os 80 disponíveis no volante. Além das dezenas, também deve selecionar um clube de futebol na lista oficial da modalidade, identificado como Time do Coração.

A Caixa realiza o sorteio de sete dezenas e um time por concurso. Para receber o prêmio principal, é necessário acertar as sete dezenas sorteadas. Não é obrigatório acertar o Time do Coração.

A aposta simples custa R$ 3,50 e também oferece premiação para apostas com três, quatro, cinco ou seis acertos, além de uma faixa independente para quem acerta o time.

Quais são as faixas de premiação da Timemania?

Acertos Premiação 7 dezenas Prêmio principal, variável 6 dezenas Prêmio variável 5 dezenas Prêmio variável 4 dezenas R$ 10,50 3 dezenas R$ 3,50 Time do Coração R$ 8,50

As premiações de sete, seis e cinco acertos são variáveis, calculadas de acordo com a arrecadação, o regulamento e a quantidade de apostas vencedoras. As faixas de quatro e três acertos possuem valores fixos. O Time do Coração também oferece uma premiação independente.

Isso significa que um apostador pode acertar o time sorteado e receber R$ 8,50 mesmo sem atingir o mínimo de três acertos nas dezenas.

Quais são as chances de ganhar na Timemania?

Na modalidade, a quantidade de números escolhidos é fixa: dez dezenas em cada aposta.

Faixa Probabilidade 7 acertos 1 em 26.472.637 6 acertos 1 em 216.103 5 acertos 1 em 5.220 4 acertos 1 em 276 3 acertos 1 em 29 Time do Coração 1 em 80

Essas probabilidades são as informadas pela Caixa. O acerto do Time do Coração é independente da necessidade de acertar as dezenas para receber as premiações numéricas.

Como resgatar o prêmio da Timemania?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

Últimos resultados da Timemania

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2454 13/10 03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79 Ferroviário/CE 2453 11/10 02 – 12 – 13 – 17 – 20 – 24 – 30 Cuiabá/MT 2452 08/10 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 Confiança/SE 2451 06/10 04 – 06 – 34 – 38 – 53 – 58 – 69 América/RN 2450 03/10 01 – 05 – 13 – 16 – 30 – 42 – 76 Anápolis/GO

O histórico de dezenas e Times do Coração foi conferido nos registros recentes da modalidade.

O histórico completo também está disponível no portal oficial das Loterias Caixa — Timemania.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

Quando nenhuma aposta acerta os sete números sorteados, o prêmio reservado à faixa principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da Caixa.

Mesmo sem ganhadores dos sete números, os apostadores que acertam três, quatro, cinco ou seis dezenas continuam recebendo os valores previstos para suas respectivas categorias.

O Time do Coração também possui premiação independente.

Além disso, a Timemania reserva uma parcela de sua premiação para concursos terminados em zero ou cinco, como é o caso do concurso 2455.