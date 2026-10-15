Próximo sorteio uai Mega-Sena não tem sorteio nesta quinta-feira (15/10). O concurso 3071 será realizado no domingo (18/10), às 11h, com prêmio acumulado de R$ 170 milhões. 1 Prêmio de R$ 170 milhões: acumulou após ninguém acertar as dezenas 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60 no concurso 3070.

2 Quando será: domingo, 18 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não haverá Mega-Sena na quinta-feira (15/10).

3 Como apostar: jogo simples de R$ 6. Apostas até as 22h de sábado (17/10), em lotéricas ou pelo jogo simples de R$ 6. Apostas até as 22h de sábado (17/10), em lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

Quem esperava o sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, terá de aguardar mais alguns dias. Não haverá extração da modalidade nesta quinta, e o próximo concurso, de número 3071, está programado para domingo (18/10), às 11h, com prêmio acumulado estimado em R$ 170 milhões.

A mudança faz parte da programação excepcional das Loterias Caixa na semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12/10). O concurso anterior, 3070, foi realizado na quarta-feira (14/10), fora do calendário mais conhecido pelos apostadores.

Por que não tem sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira?

A ausência de sorteio na quinta-feira (15/10) ocorre por causa da reorganização excepcional do calendário durante a semana do feriado de 12 de outubro. O concurso 3070 foi realizado na quarta-feira (14/10), enquanto o seguinte, 3071, está previsto para domingo (18/10).

Isso significa que não haverá um novo resultado da Mega-Sena na noite desta quinta-feira. Os números válidos mais recentes continuam sendo os do concurso 3070, divulgado na quarta-feira.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3071 será realizado no domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 170 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A extração poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. Após o sorteio, as dezenas e o rateio serão publicados no portal das Loterias Caixa.

Por que o prêmio da Mega-Sena chegou a R$ 170 milhões?

O prêmio acumulou porque nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso 3070, realizado na quarta-feira (14/10).

Confira os números sorteados:

19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60

O concurso chegou à extração com prêmio estimado em R$ 150 milhões. Como não houve ganhadores da sena, o valor anunciado para o próximo sorteio aumentou para R$ 170 milhões.

Quanto pagou a Mega-Sena 3070?

O resultado da quarta-feira (14/10) foi divulgado pela Caixa após a apuração.

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos (sena) 0 Acumulou 5 acertos (quina) 91 R$ 52.767,96 4 acertos (quadra) 7.384 R$ 1.071,93

Ao todo, 91 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 52.767,96 cada.

Outras 7.384 apostas acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 1.071,93.

Até quando posso apostar na Mega-Sena 3071?

As apostas para o concurso 3071 poderão ser registradas até as 22h de sábado, 17 de outubro, segundo o calendário divulgado para a extração de domingo. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas, pelo site oficial ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Para bolões digitais, a programação especial permite aquisição até 10h45 do domingo (18/10), quinze minutos antes do horário previsto para o sorteio. Antes de concluir uma aposta, o participante deve conferir os horários e as condições apresentados pelo canal escolhido.

Como apostar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena, o jogador escolhe de 6 a 20 números entre 60 disponíveis.

A Caixa sorteia seis dezenas, e há três faixas de premiação:

Sena: seis números acertados.

Quina: cinco números acertados.

Quadra: quatro números acertados.

O jogo mais barato custa R$ 6, com seis números.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe as dezenas, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.

As apostas podem ser feitas pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar a sena depende da quantidade de números escolhidos.

Dezenas escolhidas Preço da aposta Chance de acertar a sena 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 R$ 168,00 1 em 1.787.995 9 R$ 504,00 1 em 595.998 20 R$ 232.560,00 1 em 1.292

A escolha de mais dezenas aumenta o número de combinações e melhora a probabilidade matemática de acertar, mas também eleva significativamente o custo da aposta.

Nenhum tipo de jogo garante uma premiação.

Como resgatar os prêmios da Mega-Sena?

Prêmios de até R$ 2.428,80, provenientes de apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento, após a apresentação da documentação necessária.

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias corridos após a realização do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Últimos resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3070 14/10 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60 Acumulou 3069 11/10 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 Acumulou 3068 08/10 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 Acumulou 3067 06/10 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 Acumulou 3066 03/10 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48 Acumulou

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.