Resumo executivo 🏗️ Guindaste superpesado O guindaste Sarens SGC-250 içou o vaso de pressão de 500 toneladas a dezenas de metros de altura. 🎯 Folga de apenas 40 mm A peça precisou ser rotacionada no ar e descida no poço do reator com margem de erro quase nula. ⚛️ Blindagem de contenção nuclear O vaso de pressão de aço forjado abrigará os elementos combustíveis sob altas pressões operacionais. ⚙️ Montagem modular acelerada Içar o vaso pré-montado reduziu meses de trabalhos arriscados dentro do prédio de contenção.

Na usina nuclear de Hinkley Point C, a engenharia britânica manobrou um componente colossal de aço dentro do edifício de contenção com precisão milimétrica. Em Somerset, na Inglaterra, a concessionária EDF concluiu a instalação do segundo vaso de pressão no reator nuclear de Hinkley Point C, atingindo um dos marcos mais complexos da engenharia civil moderna.

Como um guindaste gigante consegue posicionar uma peça de 500 toneladas com folga milimétrica?

Você já tentou passar um móvel grande por uma porta estreita e percebeu que qualquer inclinação trava tudo? Em uma obra nuclear, esse mesmo princípio exige guindastes colossais e sistemas de contrapesos móveis para evitar balanços no ar.

O equipamento utilizado foi o Sarens SGC-250, conhecido como Big Carl, capaz de içar até 5.000 toneladas métricas. Ele opera sobre trilhos circulares de aço com contrapesos de areia local, permitindo girar 360 graus com estabilidade total. Por isso, a peça desceu suavemente no poço de concreto.

Depois do grande içamento externo, a ponte polar interna assumiu a peça e realizou a rotação necessária para colocá-la na posição de instalação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e métricas da operação de içamento do reator?

A montagem do vaso de pressão do reator exige parâmetros rigorosos de carga, tolerância dimensional e capacidade mecânica para atender às exigências de segurança nuclear.

Massa total do vaso de pressão: pesa 500 toneladas métricas de aço forjado especial, equivalente a cerca de quatro aviões comerciais de passageiros totalmente carregados.

Folga lateral de encaixe: apenas 40 milímetros de distância entre a parede do poço de concreto e o vaso metálico durante a descida.

apenas 40 milímetros de distância entre a parede do poço de concreto e o vaso metálico durante a descida. Capacidade do guindaste principal: o guindaste Big Carl possui lança máxima de 250 metros e momento de carga de 250.000 toneladas-metro.

o guindaste possui lança máxima de 250 metros e momento de carga de 250.000 toneladas-metro. Pressão do projeto do reator: o vaso foi fabricado para suportar pressões operacionais de 15 MPa e temperaturas de 300 °C.

o vaso foi fabricado para suportar pressões operacionais de 15 MPa e temperaturas de 300 °C. Diâmetro externo da peça: possui cerca de 6 metros de diâmetro útil, usinado com tolerâncias mecânicas da ordem de décimos de milímetro.

Como é feito o giro e encaixe do vaso de pressão na prática?

A operação começou nas primeiras horas do dia, com o içamento vertical do vaso para fora da área de pré-montagem. Após atingir a altura necessária para superar o anel do prédio de contenção, o guindaste girou a peça sobre os trilhos circulares com velocidade controlada a laser.

Já dentro do edifício de contenção, guinchos secundários e vigas de travamento auxiliaram a rotação espacial do cilindro. A peça foi inclinada para passar pelas aberturas e reorientada na posição vertical antes do assentamento final nos apoios de aço. Assim, a estrutura ficou alinhada no poço central.

Critério de içamento Montagem tradicional interna Içamento modular com Big Carl 🏗️ Local de montagem das peças Espaço confinado no prédio do reator Bunker externo aberto com pré-montagem completa ⏱️ Tempo de exposição de risco Meses de trabalho em altura dentro da cúpula Manobra crítica executada em poucas horas 📏 Precisão de posicionamento Ajuste manual com pontes rolantes internas Controle a laser centimétrico a partir de fora

Quer ver como foi o içamento do reator em Hinkley Point C?

Acompanhar o movimento de uma peça de 500 toneladas sendo posicionada em um prédio nuclear revela a escala monumental do guindaste e o trabalho sincronizado das equipes no solo.

O registro em vídeo divulgado pela construtora mostra a elevação no ar, a rotação precisa sobre os trilhos e a descida cuidadosa no poço do reator.

Abaixo, um vídeo do EDF 🇬🇧 que aprofunda o tema:

Quais normas de engenharia regulam a elevação pesada de equipamentos nucleares?

Operações de elevação crítica em instalações nucleares devem seguir rigorosamente normas internacionais como a ASME NQA-1, que estabelece requisitos de garantia de qualidade para usinas nucleares, além das diretrizes da BS EN 13001 para segurança e projeto estrutural de guindastes pesados.

Esses padrões exigem simulações de carga de vento, inspeções não destrutivas por ultrassom nas soldas e redundância dupla nos cabos de elevação de aço. Por isso, a operação conta com margens de segurança muito superiores às de obras civis comuns.

O vaso de pressão de 500 toneladas foi levado para dentro do edifício do reator pelo Big Carl antes da etapa de rotação e encaixe final — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em rigor e elevação pesada?

Em projetos industriais ou de infraestrutura que envolvem peças de grande porte, é indispensável contratar um engenheiro de rigor e um engenheiro de estruturas. Esses profissionais calculam a distribuição de pressão no solo sob as sapatas e definem o plano de içamento detalhado.

Tentar movimentar estruturas pesadas sem um plano validado é um risco gravíssimo, pois uma falha de estabilidade pode provocar acidentes catastróficos ou colapso do terreno. Apenas engenheiros qualificados garantem a segurança do içamento.