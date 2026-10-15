Destaques 247 Timemania 2455: saíram 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 e Londrina/PR como Time do Coração; rateio ainda pendente. 1 Dezenas + Time do Coração: 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time: Londrina/PR

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As sete dezenas e o Time do Coração da Timemania 2455 foram sorteados na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 20,5 milhões acumulados — quarta rodada seguida sem ganhador. No concurso 2454, de terça (13/10), as dezenas foram 03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79 e o Time do Coração sorteado foi o Ferroviário/CE — nenhuma aposta acertou os sete números. No 2452 (08/10): 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72, Time: Confiança/SE — também acumulou.

Dezenas sorteadas — Timemania 2455

07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76

Time do Coração: Londrina/PR

Resultado da Timemania de hoje: veja números e rateio do concurso 2455 (quinta, 15/10)

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

O prêmio acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

7 acertos: A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

3 acertos: A confirmar

Time do Coração: A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, somente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo máximo para resgate é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES. Mais informações em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso

O próximo sorteio é o 2456 e ele acontece no sábado, dia 17 de outubro.

Últimos concursos da Timemania

Concurso 2454 (13/10): 03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79 | Time: Ferroviário/CE — acumulou

Concurso 2453 (11/10): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — acumulou

Concurso 2452 (08/10): 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 | Time: Confiança/SE — acumulou

Concurso 2451 (07/10): [A CONFIRMAR]

Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas na Timemania 2455?

07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76

Qual foi o Time do Coração?

07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76

O prêmio acumulou?

A confirmar — rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

Sábado, 17 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.arcela de sua premiação para concursos terminados em zero ou cinco, como é o caso do concurso 2455.