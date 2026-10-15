Destaques
Timemania 2455: saíram 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 e Londrina/PR como Time do Coração; rateio ainda pendente.
- 1 Dezenas + Time do Coração: 07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76 | Time: Londrina/PR
- 2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As sete dezenas e o Time do Coração da Timemania 2455 foram sorteados na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 20,5 milhões acumulados — quarta rodada seguida sem ganhador. No concurso 2454, de terça (13/10), as dezenas foram 03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79 e o Time do Coração sorteado foi o Ferroviário/CE — nenhuma aposta acertou os sete números. No 2452 (08/10): 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72, Time: Confiança/SE — também acumulou.
Dezenas sorteadas — Timemania 2455
07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76
Time do Coração: Londrina/PR
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
O prêmio acumulou?
O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Ganhadores por faixa
7 acertos: A confirmar
6 acertos: A confirmar
5 acertos: A confirmar
4 acertos: A confirmar
3 acertos: A confirmar
Time do Coração: A confirmar
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, somente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo máximo para resgate é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES. Mais informações em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso
O próximo sorteio é o 2456 e ele acontece no sábado, dia 17 de outubro.
Últimos concursos da Timemania
Concurso 2454 (13/10): 03 – 11 – 42 – 46 – 47 – 67 – 79 | Time: Ferroviário/CE — acumulou
Concurso 2453 (11/10): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — acumulou
Concurso 2452 (08/10): 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 | Time: Confiança/SE — acumulou
Concurso 2451 (07/10): [A CONFIRMAR]
Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas na Timemania 2455?
07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76
Qual foi o Time do Coração?
07 – 28 – 31 – 32 – 60 – 61 – 76
O prêmio acumulou?
A confirmar — rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Timemania?
Sábado, 17 de outubro.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.arcela de sua premiação para concursos terminados em zero ou cinco, como é o caso do concurso 2455.