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Saíram as dezenas da Dia de Sorte 1323 desta quinta-feira, 15/10 — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas + Mês da Sorte: [11 – 02 – 29 – 31 – 10 – 12 – 03] | Mês: [Março]
- 2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As sete dezenas e o Mês da Sorte da Dia de Sorte 1323 foram sorteados na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 450 mil acumulados — os concursos 1321 (13/10) e 1322 (14/10) encerraram sem ganhador na faixa principal. No concurso 1321, as dezenas foram 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1323
11 – 02 – 29 – 31 – 10 – 12 – 03
Mês da Sorte: Março
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
O prêmio acumulou?
O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Ganhadores por faixa
7 acertos: A confirmar
6 acertos: A confirmar
5 acertos: A confirmar
4 acertos: A confirmar
Mês da Sorte: A confirmar
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, somente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo máximo para resgate é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES. Mais informações em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso
O próximo sorteio é o 1324 e ele acontece na sexta-feira, dia 16 de outubro.
Últimos concursos da Dia de Sorte
Concurso 1322 (14/10): 02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31 | Mês: Outubro — acumulou
Concurso 1321 (13/10): 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 | Mês: Fevereiro — acumulou
Concurso 1320 (11/10): 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 | Mês: Novembro — 1 ganhador
Concurso 1319 (09/10): 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 | Mês: Janeiro
Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 1323?
[INSERIR após sorteio das 21h]
Qual foi o Mês da Sorte?
[INSERIR após sorteio das 21h]
O prêmio acumulou?
A confirmar — rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Dia de Sorte?
Sexta-feira, 16 de outubro.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
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