Destaques 247 Lotofácil 3805: saíram 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25; rateio ainda aguardando confirmação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As 15 dezenas da Lotofácil 3805 foram sorteadas na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 5 milhões acumulados após o concurso 3804, de quarta (14/10), encerrar sem ganhador na faixa das 15 dezenas — as dezenas do 3804 foram 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3805

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e rateio do concurso 3805 (quinta, 15/10)

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

A Lotofácil acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

15 acertos: A confirmar

14 acertos: A confirmar

13 acertos: A confirmar

12 acertos: A confirmar

11 acertos: A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, somente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo máximo para resgate é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES. Mais informações em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3806 e ele acontece na sexta-feira, dia 16 de outubro.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso 3804 (14/10): 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 — acumulou

Concurso 3803 (13/10): 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23

Concurso 3802 (11/10): 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Concurso 3801 (09/10): 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Concurso 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21

Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3805?

03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

A Lotofácil 3805 acumulou?

A confirmar — rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Sexta-feira, 16 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.