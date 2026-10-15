Destaques 247 Quina 7143: dezenas 10 – 27 – 31 – 66 – 80 nesta quinta-feira (15/10); rateio ainda aguardando confirmação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 10 – 27 – 31 – 66 – 80

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — pela Caixa Econômica Federal

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As cinco dezenas da Quina 7143 foram sorteadas na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 37 milhões acumulados — após uma sequência de concursos sem ganhador na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Quina 7143

10 – 27 – 31 – 66 – 80

Resultado da Quina de hoje: veja números e rateio do concurso 7143 (quinta, 15/10)

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

A Quina acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Antes do 7143, a Quina vinha acumulando em concursos consecutivos. No 7142, de quarta (14/10), as dezenas foram 05 – 33 – 34 – 48 – 58 e nenhuma aposta acertou os cinco números. No 7141, de terça (13/10), as dezenas foram 01 – 18 – 19 – 33 – 56 — também acumulou. No 7140 (11/10): 05 – 28 – 45 – 57 – 59. No 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68. No 7138 (08/10): 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — todos sem ganhador.

Ganhadores por faixa

5 acertos (quina): A confirmar

4 acertos (quadra): A confirmar

3 acertos (terno): A confirmar

2 acertos (duque): A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, somente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo máximo para resgate é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES. Mais informações em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7144 e ele acontece na sexta-feira, dia 16 de outubro.

Últimos concursos da Quina

Concurso 7142 (14/10): 05 – 33 – 34 – 48 – 58 — acumulou

Concurso 7141 (13/10): 01 – 18 – 19 – 33 – 56 — acumulou

Concurso 7140 (11/10): 05 – 28 – 45 – 57 – 59 — acumulou

Concurso 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68 — acumulou

Concurso 7138 (08/10): 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — acumulou

Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7143?

10 – 27 – 31 – 66 – 80

A Quina 7143 acumulou?

A confirmar — rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Sexta-feira, 16 de outubro.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.