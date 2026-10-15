Destaques
Quina 7143: dezenas 10 – 27 – 31 – 66 – 80 nesta quinta-feira (15/10); rateio ainda aguardando confirmação da Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: 10 – 27 – 31 – 66 – 80
- 2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — pela Caixa Econômica Federal
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As cinco dezenas da Quina 7143 foram sorteadas na noite desta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. O concurso chegou ao sorteio com R$ 37 milhões acumulados — após uma sequência de concursos sem ganhador na faixa principal.
Dezenas sorteadas — Quina 7143
10 – 27 – 31 – 66 – 80
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
A Quina acumulou?
O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Antes do 7143, a Quina vinha acumulando em concursos consecutivos. No 7142, de quarta (14/10), as dezenas foram 05 – 33 – 34 – 48 – 58 e nenhuma aposta acertou os cinco números. No 7141, de terça (13/10), as dezenas foram 01 – 18 – 19 – 33 – 56 — também acumulou. No 7140 (11/10): 05 – 28 – 45 – 57 – 59. No 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68. No 7138 (08/10): 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — todos sem ganhador.
Ganhadores por faixa
5 acertos (quina): A confirmar
4 acertos (quadra): A confirmar
3 acertos (terno): A confirmar
2 acertos (duque): A confirmar
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, somente em agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo máximo para resgate é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES. Mais informações em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7144 e ele acontece na sexta-feira, dia 16 de outubro.
Últimos concursos da Quina
Concurso 7142 (14/10): 05 – 33 – 34 – 48 – 58 — acumulou
Concurso 7141 (13/10): 01 – 18 – 19 – 33 – 56 — acumulou
Concurso 7140 (11/10): 05 – 28 – 45 – 57 – 59 — acumulou
Concurso 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68 — acumulou
Concurso 7138 (08/10): 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — acumulou
Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7143?
10 – 27 – 31 – 66 – 80
A Quina 7143 acumulou?
A confirmar — rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Sexta-feira, 16 de outubro.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.