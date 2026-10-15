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Não há Mega-Sena nesta quinta (15/10) — o concurso 3070 foi realizado na quarta e acumulou pela 11ª vez. Próximo sorteio: domingo (18/10) com R$ 170 milhões.
- 1 Mega-Sena 3070 (quarta, 14/10): acumulou pela 11ª vez seguida — prêmio do concurso 3071 salta para R$ 170 milhões
- 2 O calendário foi ajustado na semana do feriado de 12/10; o próximo concurso está previsto para domingo (18/10)
- 3 Próximo sorteio: Mega-Sena 3071, domingo 18/10, às 11h — R$ 170 milhões em disputa
Não há sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira, 15 de outubro. Quem esperava acompanhar o resultado hoje vai precisar aguardar até domingo — e a explicação está no ajuste de calendário provocado pelo feriado da semana passada.
Por que não tem Mega-Sena hoje?
O calendário regular da Mega-Sena prevê sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e domingos. Em uma semana normal, a quinta-feira teria seu sorteio. Mas o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, caiu na segunda-feira (12/10) e a Caixa não realizou sorteios neste dia. A Caixa ajustou as datas: o concurso 3069 ocorreu no domingo (11/10), o 3070 na quarta (14/10) e o próximo, 3071, está programado para domingo (18/10). Não há sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira (15/10).
O que aconteceu na Mega-Sena 3070?
O concurso 3070 foi realizado na quarta-feira (14/10) e nenhuma aposta acertou as seis dezenas — foi a 11ª rodada consecutiva sem ganhador na faixa principal. Foram 91 apostas premiadas na quina, com R$ 52.767,96 cada, mas o jackpot seguiu intacto. Com mais um acúmulo, o prêmio do próximo concurso saltou para R$ 170 milhões — um dos maiores prêmios do ano na Mega-Sena.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo sorteio da Mega-Sena será o concurso 3071, no domingo, 18 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 170 milhões. Depois da programação excepcional, a modalidade deverá seguir o calendário divulgado pela Caixa para os próximos concursos.
O que sorteia hoje, quinta (15/10)?
Mesmo sem Mega-Sena, há quatro loterias em disputa nesta quinta, com sorteios a partir das 21h:
Quina 7143 — R$ 37 milhões acumulados — às 21h
Lotofácil 3805 — R$ 5 milhões acumulados — às 21h
Timemania 2455 — R$ 20,5 milhões acumulados — às 21h
Dia de Sorte 1323 — R$ 450 mil — às 21h
Apostas encerram às 20h em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial loteriasonline.caixa.gov.br.
Últimos concursos da Mega-Sena
Concurso 3070 (14/10): 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60 — acumulou, 91 acertos na quina (R$ 52.767,96 cada)
Concurso 3069 (11/10): 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 — acumulou
Concurso 3068 (08/10): 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 — acumulou
Concurso 3067 (06/10): 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 — acumulou
Concurso 3066 (03/10): 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48 — acumulou
Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Vai ter Mega-Sena hoje, quinta (15/10)?
Não. A Caixa realizou o concurso 3070 na quarta (14/10) como sorteio excepcional — ajuste provocado pelo feriado de 12/10.
Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?
Domingo, 18 de outubro, às 11h, concurso 3071, com R$ 170 milhões.
A Mega-Sena acumulou na quarta?
Sim — pela 11ª vez seguida. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3070.
Por que a Mega-Sena sorteou na quarta-feira desta semana?
A Caixa reorganizou as datas na semana do feriado de 12/10, antecipando a extração do concurso 3070 para quarta-feira e programando o concurso 3071 para domingo (18/10).
O calendário da Mega-Sena volta ao normal?
Depois da programação excepcional, os próximos concursos seguem o calendário atualizado publicado pela Caixa.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
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