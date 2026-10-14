Resultado
Super Sete 910 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 11 milhões. Números das sete colunas e rateio aguardam divulgação da Caixa.
- 1 Números por coluna: 5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar. A quantidade de ganhadores e os valores das cinco faixas serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.
O Super Sete 910 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 11 milhões, após a extração anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.
No concurso 909, realizado na sexta-feira (09/10), nenhuma aposta acertou os sete números nas posições corretas. A sequência sorteada, da primeira à sétima
Números sorteados — Super Sete 910
5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8
O Super Sete 910 acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 910 ainda não estava disponível antes da extração.
Ganhadores por faixa do Super Sete 910
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos
|A confirmar
|R$ 6,00
O valor de três acertos é fixo, enquanto as premiações das demais faixas variam conforme a arrecadação e a quantidade de ganhadores.
A tabela será atualizada após a Caixa divulgar o rateio do concurso 910.
Quanto pagou o Super Sete 909?
O concurso anterior, realizado em 9 de outubro, terminou sem ganhadores na faixa principal.
Confira o rateio oficial:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|0
|Acumulou
|6 acertos
|1
|R$ 64.117,94
|5 acertos
|80
|R$ 1.144,96
|4 acertos
|1.184
|R$ 77,36
|3 acertos
|11.064
|R$ 6,00
Uma única aposta acertou seis colunas e recebeu R$ 64.117,94. Outras 80 apostas acertaram cinco números nas posições corretas.
Como não houve ganhadores de sete acertos, a estimativa para o concurso 910 chegou a R$ 11 milhões.
Próximo concurso do Super Sete
O próximo sorteio será o concurso 911, previsto para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio estimado será informado após a apuração do concurso 910.
Últimos concursos do Super Sete
|Concurso
|Data
|Números das colunas 1 a 7
|Situação
|909
|09/10
|8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4
|Acumulou
|908
|07/10
|9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1
|Acumulou
|907
|05/10
|6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9
|Acumulou
|906
|02/10
|5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2
|Acumulou
|905
|30/09
|8 – 2 – 4 – 7 – 4 – 9 – 3
|Acumulou
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
No site das Loterias Caixa — Super Sete.
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