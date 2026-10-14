Resultado uai Super Sete 910 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 11 milhões. Números das sete colunas e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 Números por coluna: 5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. A quantidade de ganhadores e os valores das cinco faixas serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

O Super Sete 910 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 11 milhões, após a extração anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.

No concurso 909, realizado na sexta-feira (09/10), nenhuma aposta acertou os sete números nas posições corretas. A sequência sorteada, da primeira à sétima

Números sorteados — Super Sete 910

5 – 7 – 9 – 3 – 5 – 6 – 8

Resultado do Super Sete 910 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 11 milhões

O Super Sete 910 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 910 ainda não estava disponível antes da extração.

Ganhadores por faixa do Super Sete 910

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar R$ 6,00

O valor de três acertos é fixo, enquanto as premiações das demais faixas variam conforme a arrecadação e a quantidade de ganhadores.

A tabela será atualizada após a Caixa divulgar o rateio do concurso 910.

Quanto pagou o Super Sete 909?

O concurso anterior, realizado em 9 de outubro, terminou sem ganhadores na faixa principal.

Confira o rateio oficial:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 7 acertos 0 Acumulou 6 acertos 1 R$ 64.117,94 5 acertos 80 R$ 1.144,96 4 acertos 1.184 R$ 77,36 3 acertos 11.064 R$ 6,00

Uma única aposta acertou seis colunas e recebeu R$ 64.117,94. Outras 80 apostas acertaram cinco números nas posições corretas.

Como não houve ganhadores de sete acertos, a estimativa para o concurso 910 chegou a R$ 11 milhões.

Próximo concurso do Super Sete

O próximo sorteio será o concurso 911, previsto para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado será informado após a apuração do concurso 910.

Últimos concursos do Super Sete

Concurso Data Números das colunas 1 a 7 Situação 909 09/10 8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4 Acumulou 908 07/10 9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1 Acumulou 907 05/10 6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9 Acumulou 906 02/10 5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2 Acumulou 905 30/09 8 – 2 – 4 – 7 – 4 – 9 – 3 Acumulou

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

No site das Loterias Caixa — Super Sete.

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