Resultado uai Dupla Sena 3020 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 8 milhões. Dezenas dos dois sorteios e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 1º sorteio: a confirmar. 2º sorteio: Primeiro Sorteio: 49 – 40 – 15 – 41 – 10 – 31 Segundo Sorteio: 15 – 05 – 48 – 07 – 29 – 03.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. Ganhadores e valores das quatro faixas de cada sorteio serão atualizados após a divulgação oficial.

A Dupla Sena 3020 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 8 milhões, após a extração anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3020

Primeiro Sorteio: 49 – 40 – 15 – 41 – 10 – 31

Segundo Sorteio: 15 – 05 – 48 – 07 – 29 – 03

Resultado da Dupla Sena 3020 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 8 milhões

A Dupla Sena 3020 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 3020 ainda não estava disponível na consulta realizada antes da extração.

Ganhadores por faixa da Dupla Sena 3020

1º sorteio

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos (sena) A confirmar A confirmar 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar 3 acertos (terno) A confirmar A confirmar

2º sorteio

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos (sena) A confirmar A confirmar 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar 3 acertos (terno) A confirmar A confirmar

A quantidade de apostas vencedoras e os valores de cada faixa serão atualizados após a publicação do rateio pela Caixa.

Com o resultado, a Caixa estabeleceu a estimativa de R$ 8 milhões para a faixa principal do primeiro sorteio do concurso 3020.

Como funciona a Dupla Sena?

Na Dupla Sena, o apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante.

A Caixa realiza dois sorteios independentes em cada concurso, com seis dezenas por extração. O mesmo bilhete participa automaticamente dos dois.

Há premiação para quem acerta três números (terno), quatro (quadra), cinco (quina) ou seis (sena).

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Dupla Sena?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Últimos concursos da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio 3019 09/10 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47 3018 07/10 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49 3017 05/10 05 – 06 – 22 – 23 – 37 – 38 05 – 08 – 20 – 31 – 42 – 48 3016 02/10 10 – 15 – 28 – 39 – 44 – 50 06 – 11 – 13 – 15 – 18 – 50

Os resultados anteriores estão disponíveis no portal oficial das Loterias Caixa. As dezenas do histórico também foram conferidas em arquivo de concursos.

No site das Loterias Caixa — Dupla Sena.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.