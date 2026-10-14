Resultado
Lotomania 2987 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 11,5 milhões. Dezenas e rateio aguardam divulgação da Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: 52 – 12 – 39 – 61 – 43 – 44 – 32 – 50 – 84 – 60 – 90 – 69 – 07 – 31 – 29 – 20 – 99 – 85 – 91 – 48.
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar. Os ganhadores das sete faixas, incluindo a de zero acertos, serão informados após a apuração oficial.
A Lotomania 2987 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 11,5 milhões, após a extração anterior terminar sem vencedores na faixa principal.
Dezenas sorteadas — Lotomania 2987
52 – 12 – 39 – 61 – 43 – 44 – 32 – 50 – 84 – 60 – 90 – 69 – 07 – 31 – 29 – 20 – 99 – 85 – 91 – 48
A Lotomania 2987 acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 2987 ainda não estava disponível antes da extração.
Ganhadores por faixa da Lotomania 2987
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|20 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|19 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|18 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|17 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|16 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|0 acertos
|A confirmar
|A confirmar
As informações serão atualizadas após a divulgação oficial do rateio.
A Lotomania possui uma particularidade: além de premiar apostas que acertam de 15 a 20 números, também paga prêmio para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.
Quanto pagou a Lotomania 2986?
O concurso anterior, realizado em 9 de outubro, não teve vencedores na faixa principal.
Confira o rateio:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|20 acertos
|0
|Acumulou
|19 acertos
|7
|R$ 47.363,91
|18 acertos
|93
|R$ 2.228,14
|17 acertos
|811
|R$ 255,50
|16 acertos
|4.880
|R$ 42,46
|15 acertos
|20.139
|R$ 10,28
|0 acertos
|0
|Sem ganhadores
Com o resultado, o prêmio estimado para a Lotomania 2987 chegou a R$ 11,5 milhões.
Como funciona a Lotomania?
Na Lotomania, o apostador escolhe exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, identificados de 00 a 99.
A Caixa sorteia 20 dezenas por concurso. Há premiação para quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números e também para quem não acerta nenhum.
A aposta tem preço único de R$ 3,00.
A modalidade oferece opções como Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente; Teimosinha, que repete uma combinação em concursos consecutivos; e Aposta-Espelho, que utiliza os 50 números não escolhidos na aposta original.
As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Próximo concurso da Lotomania
O próximo sorteio será o concurso 2988, previsto para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado será informado após a apuração do concurso 2987.
Últimos concursos da Lotomania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|2986
|09/10
|07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98
|2985
|07/10
|02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79
|2984
|05/10
|03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90
|2983
|02/10
|12 – 14 – 21 – 26 – 31 – 36 – 41 – 48 – 50 – 52 – 63 – 65 – 73 – 78 – 80 – 82 – 91 – 95 – 98 – 99
O histórico dos concursos anteriores está disponível no portal oficial das Loterias Caixa. As datas e os números recentes também foram conferidos em históricos publicados até 14/10.
No site das Loterias Caixa — Lotomania.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.