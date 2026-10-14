Resultado uai Lotomania 2987 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 11,5 milhões. Dezenas e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 52 – 12 – 39 – 61 – 43 – 44 – 32 – 50 – 84 – 60 – 90 – 69 – 07 – 31 – 29 – 20 – 99 – 85 – 91 – 48.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. Os ganhadores das sete faixas, incluindo a de zero acertos, serão informados após a apuração oficial.

A Lotomania 2987 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 11,5 milhões, após a extração anterior terminar sem vencedores na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2987

52 – 12 – 39 – 61 – 43 – 44 – 32 – 50 – 84 – 60 – 90 – 69 – 07 – 31 – 29 – 20 – 99 – 85 – 91 – 48

Resultado da Lotomania 2987 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 11,5 milhões

A Lotomania 2987 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 2987 ainda não estava disponível antes da extração.

Ganhadores por faixa da Lotomania 2987

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 20 acertos A confirmar A confirmar 19 acertos A confirmar A confirmar 18 acertos A confirmar A confirmar 17 acertos A confirmar A confirmar 16 acertos A confirmar A confirmar 15 acertos A confirmar A confirmar 0 acertos A confirmar A confirmar

As informações serão atualizadas após a divulgação oficial do rateio.

A Lotomania possui uma particularidade: além de premiar apostas que acertam de 15 a 20 números, também paga prêmio para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Quanto pagou a Lotomania 2986?

O concurso anterior, realizado em 9 de outubro, não teve vencedores na faixa principal.

Confira o rateio:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 20 acertos 0 Acumulou 19 acertos 7 R$ 47.363,91 18 acertos 93 R$ 2.228,14 17 acertos 811 R$ 255,50 16 acertos 4.880 R$ 42,46 15 acertos 20.139 R$ 10,28 0 acertos 0 Sem ganhadores

Com o resultado, o prêmio estimado para a Lotomania 2987 chegou a R$ 11,5 milhões.

Como funciona a Lotomania?

Na Lotomania, o apostador escolhe exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, identificados de 00 a 99.

A Caixa sorteia 20 dezenas por concurso. Há premiação para quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números e também para quem não acerta nenhum.

A aposta tem preço único de R$ 3,00.

A modalidade oferece opções como Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente; Teimosinha, que repete uma combinação em concursos consecutivos; e Aposta-Espelho, que utiliza os 50 números não escolhidos na aposta original.

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo sorteio será o concurso 2988, previsto para sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado será informado após a apuração do concurso 2987.

Últimos concursos da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas 2986 09/10 07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98 2985 07/10 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79 2984 05/10 03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90 2983 02/10 12 – 14 – 21 – 26 – 31 – 36 – 41 – 48 – 50 – 52 – 63 – 65 – 73 – 78 – 80 – 82 – 91 – 95 – 98 – 99

O histórico dos concursos anteriores está disponível no portal oficial das Loterias Caixa. As datas e os números recentes também foram conferidos em históricos publicados até 14/10.

No site das Loterias Caixa — Lotomania.

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