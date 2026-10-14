Resultado uai Dia de Sorte 1322 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 350 mil. Dezenas, Mês da Sorte e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 Dezenas e Mês da Sorte: 31 – 26 – 04 – 13 – 03 – 17 – 02 Outubro

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. Os ganhadores e os valores da premiação serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

O Dia de Sorte 1322 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 350 mil, após a extração anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1322

31 – 26 – 04 – 13 – 03 – 17 – 02

Outubro

Resultado do Dia de Sorte 1322 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja os números e o Mês da Sorte do prêmio de R$ 350 mil

O Dia de Sorte 1322 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 1322 ainda não estava disponível antes do sorteio.

Ganhadores por faixa do Dia de Sorte 1322

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar R$ 25,00 4 acertos A confirmar R$ 5,00 Mês da Sorte A confirmar R$ 2,50

A quantidade de apostas ganhadoras será preenchida após a divulgação do rateio oficial.

O prêmio de sete acertos é independente da premiação pelo Mês da Sorte. Portanto, não é necessário acertar o mês sorteado para ganhar a faixa principal.

Quanto pagou o Dia de Sorte 1321?

O concurso 1321, realizado em 13 de outubro, não teve ganhadores na faixa principal.

Confira o rateio:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 7 acertos 0 Acumulou 6 acertos 22 R$ 3.168,24 5 acertos 770 R$ 25,00 4 acertos 10.465 R$ 5,00 Mês da Sorte 35.691 R$ 2,50

Com o resultado, o prêmio estimado para o concurso 1322 chegou a R$ 350 mil.

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio será o concurso 1323, previsto para quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado será informado após a apuração do concurso 1322.

Últimos concursos do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1321 13/10 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 Fevereiro 1320 11/10 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 Novembro 1319 09/10 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 Janeiro 1318 08/10 01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27 Setembro 1317 07/10 04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31 Março

O concurso 1320, realizado no domingo (11/10), registrou uma aposta vencedora de R$ 150.055,97, enquanto o concurso 1321 terminou sem ganhadores da faixa principal.

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

No site das Loterias Caixa — Dia de Sorte.

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