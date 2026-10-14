Resultado
Dia de Sorte 1322 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 350 mil. Dezenas, Mês da Sorte e rateio aguardam divulgação da Caixa.
- 1 Dezenas e Mês da Sorte: 31 – 26 – 04 – 13 – 03 – 17 – 02 Outubro
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar. Os ganhadores e os valores da premiação serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.
O Dia de Sorte 1322 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 350 mil, após a extração anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1322
31 – 26 – 04 – 13 – 03 – 17 – 02
Outubro
O Dia de Sorte 1322 acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 1322 ainda não estava disponível antes do sorteio.
Ganhadores por faixa do Dia de Sorte 1322
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos
|A confirmar
|R$ 25,00
|4 acertos
|A confirmar
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|A confirmar
|R$ 2,50
A quantidade de apostas ganhadoras será preenchida após a divulgação do rateio oficial.
O prêmio de sete acertos é independente da premiação pelo Mês da Sorte. Portanto, não é necessário acertar o mês sorteado para ganhar a faixa principal.
Quanto pagou o Dia de Sorte 1321?
O concurso 1321, realizado em 13 de outubro, não teve ganhadores na faixa principal.
Confira o rateio:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|0
|Acumulou
|6 acertos
|22
|R$ 3.168,24
|5 acertos
|770
|R$ 25,00
|4 acertos
|10.465
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|35.691
|R$ 2,50
Com o resultado, o prêmio estimado para o concurso 1322 chegou a R$ 350 mil.
Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte?
Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.
Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento oficial de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo sorteio será o concurso 1323, previsto para quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio estimado será informado após a apuração do concurso 1322.
Últimos concursos do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1321
|13/10
|01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20
|Fevereiro
|1320
|11/10
|02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30
|Novembro
|1319
|09/10
|02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28
|Janeiro
|1318
|08/10
|01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27
|Setembro
|1317
|07/10
|04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31
|Março
O concurso 1320, realizado no domingo (11/10), registrou uma aposta vencedora de R$ 150.055,97, enquanto o concurso 1321 terminou sem ganhadores da faixa principal.
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
No site das Loterias Caixa — Dia de Sorte.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.