Resultado
+Milionária 398 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 105 milhões. Dezenas, Trevos da Sorte e rateio aguardam divulgação da Caixa.
- 1 Dezenas e Trevos da Sorte: 03 – 38 – 41 – 04 – 31 – 05 Trevos da Sorte: 4 E 1
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar. Ganhadores e valores das dez faixas serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.
A +Milionária 398 tem sorteio marcado para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso oferece prêmio acumulado estimado em R$ 105 milhões, após a extração anterior terminar sem vencedores na faixa principal.
Dezenas sorteadas — +Milionária 398
03 – 38 – 41 – 04 – 31 – 05
Trevos da Sorte: 4 E 1
A +Milionária 398 acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 398 ainda não estava disponível na consulta realizada.
Ganhadores por faixa da +Milionária 398
A +Milionária possui dez faixas de premiação, conforme as regras estabelecidas pela Caixa.
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|6 acertos + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos + 2 trevos
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos + 2 trevos
|A confirmar
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|A confirmar
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|A confirmar
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|A confirmar
|R$ 6,00
Nas seis primeiras faixas, o valor da premiação varia de acordo com a arrecadação e a quantidade de ganhadores. As quatro últimas possuem valores fixos.
Como funciona a +Milionária?
Na +Milionária, o volante é dividido em duas áreas.
Na primeira, o apostador escolhe de 6 a 12 números entre 50 disponíveis. Na segunda, seleciona de 2 a 6 Trevos da Sorte, entre seis opções.
A Caixa sorteia seis dezenas e dois trevos por concurso.
As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Próximo concurso da +Milionária
O próximo sorteio será o concurso 399, previsto para domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h, conforme o calendário especial da Caixa.A modalidade realiza sorteios normalmente às quartas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h.
O prêmio estimado para o concurso 399 será informado após a apuração da +Milionária 398.
Últimos concursos da +Milionária
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Trevos
|397
|11/10
|16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49
|3 e 4
|396
|07/10
|06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50
|3 e 6
|395
|03/10
|08 – 18 – 21 – 27 – 28 – 44
|3 e 5
Os três concursos terminaram sem ganhadores da combinação principal
No site das Loterias Caixa — +Milionária.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.