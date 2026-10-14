Resultado uai +Milionária 398 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 105 milhões. Dezenas, Trevos da Sorte e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 Dezenas e Trevos da Sorte: 03 – 38 – 41 – 04 – 31 – 05 Trevos da Sorte: 4 E 1

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. Ganhadores e valores das dez faixas serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

A +Milionária 398 tem sorteio marcado para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso oferece prêmio acumulado estimado em R$ 105 milhões, após a extração anterior terminar sem vencedores na faixa principal.

Dezenas sorteadas — +Milionária 398

03 – 38 – 41 – 04 – 31 – 05

Trevos da Sorte: 4 E 1

Resultado da +Milionária 398 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja as dezenas, os Trevos da Sorte e o rateio de R$ 105 milhões

A +Milionária 398 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 398 ainda não estava disponível na consulta realizada.

Ganhadores por faixa da +Milionária 398

A +Milionária possui dez faixas de premiação, conforme as regras estabelecidas pela Caixa.

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 6 acertos + 1 ou nenhum trevo A confirmar A confirmar 5 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 5 acertos + 1 ou nenhum trevo A confirmar A confirmar 4 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 4 acertos + 1 ou nenhum trevo A confirmar A confirmar 3 acertos + 2 trevos A confirmar R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo A confirmar R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos A confirmar R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo A confirmar R$ 6,00

Nas seis primeiras faixas, o valor da premiação varia de acordo com a arrecadação e a quantidade de ganhadores. As quatro últimas possuem valores fixos.

Como funciona a +Milionária?

Na +Milionária, o volante é dividido em duas áreas.

Na primeira, o apostador escolhe de 6 a 12 números entre 50 disponíveis. Na segunda, seleciona de 2 a 6 Trevos da Sorte, entre seis opções.

A Caixa sorteia seis dezenas e dois trevos por concurso.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da +Milionária

O próximo sorteio será o concurso 399, previsto para domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h, conforme o calendário especial da Caixa.A modalidade realiza sorteios normalmente às quartas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h.

O prêmio estimado para o concurso 399 será informado após a apuração da +Milionária 398.

Últimos concursos da +Milionária

Concurso Data Dezenas sorteadas Trevos 397 11/10 16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 3 e 4 396 07/10 06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 3 e 6 395 03/10 08 – 18 – 21 – 27 – 28 – 44 3 e 5

Os três concursos terminaram sem ganhadores da combinação principal

No site das Loterias Caixa — +Milionária.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.