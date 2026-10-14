Resultado
Mega-Sena 3070 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 150 milhões. Dezenas e rateio aguardam confirmação da Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: 54 – 43 – 60 – 29 – 19 – 27 .
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar. Ganhadores da sena, quina e quadra serão informados após a apuração oficial da Caixa.
O concurso 3070 da Mega-Sena está programado para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A extração oferece prêmio acumulado estimado em R$ 150 milhões, um dos maiores valores anunciados pela modalidade neste ano.
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3070
54 – 43 – 60 – 29 – 19 – 27
A Mega-Sena 3070 acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 3070 ainda não estava disponível na última consulta.
Ganhadores por faixa da Mega-Sena 3070
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|6 acertos (sena)
|A confirmar
|A confirmar
|5 acertos (quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos (quadra)
|A confirmar
|A confirmar
Os valores e a quantidade de apostas vencedoras serão atualizados após a publicação oficial do rateio.
Como funciona a Mega-Sena?
Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 dezenas entre 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis números, e recebem premiação as apostas que acertam quatro, cinco ou seis dezenas.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Também existem a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.
As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos concursos da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3069
|11/10
|05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57
|Acumulou
|3068
|08/10
|07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57
|Acumulou
|3067
|06/10
|01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52
|Acumulou
|3066
|03/10
|04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48
|Acumulou
|3065
|01/10
|08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53
|Acumulou
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
No site das Loterias Caixa — Mega-Sena.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.