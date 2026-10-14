Resultado uai Mega-Sena 3070 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 150 milhões. Dezenas e rateio aguardam confirmação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 54 – 43 – 60 – 29 – 19 – 27 .

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. Ganhadores da sena, quina e quadra serão informados após a apuração oficial da Caixa.

O concurso 3070 da Mega-Sena está programado para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A extração oferece prêmio acumulado estimado em R$ 150 milhões, um dos maiores valores anunciados pela modalidade neste ano.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3070

54 – 43 – 60 – 29 – 19 – 27

Resultado da Mega-Sena 3070 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja as dezenas e o rateio do prêmio de R$ 150 milhões

A Mega-Sena 3070 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 3070 ainda não estava disponível na última consulta.

Ganhadores por faixa da Mega-Sena 3070

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos (sena) A confirmar A confirmar 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar

Os valores e a quantidade de apostas vencedoras serão atualizados após a publicação oficial do rateio.

Como funciona a Mega-Sena?

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 dezenas entre 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis números, e recebem premiação as apostas que acertam quatro, cinco ou seis dezenas.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Também existem a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.

As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos concursos da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3069 11/10 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 Acumulou 3068 08/10 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 Acumulou 3067 06/10 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 Acumulou 3066 03/10 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48 Acumulou 3065 01/10 08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53 Acumulou

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

No site das Loterias Caixa — Mega-Sena.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.